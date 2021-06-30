Стає гаряче: 7 довгоочікуваних кінопрем'єр липня 2021 року

Літо в самому розпалі, а це означає, що на нас чекають гарячі прем'єри 2021 року! Редакція Кіно 24 обрала для вас 7 кінопрем'єр, які варті вашої уваги.

У липневих прем'єрах на нас чекають екшн-комедії та адреналінові фільми. Липень цьогоріч нам подарує новий український фільм – мелодраму з Ахтемом Сеітаблаєвим, який вартує часу для відвідин кінотеатру лише для захоплення естетичною насолодою фільму.

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7 гарячих кінопрем'єр липня 2021 року

1. Льодовий дрифт

Дата прем'єри: 1 липня 2021 року

Оригінальна назва: The Ice Road

Ліам Нісон та Лоруенс Фішборн в адреналіновому екшні відкривають кінопрем'єри липня. Сюжет фільму розповідає історію про те, як на далекій півночі Канади відбувається обвалення алмазної шахти. Водій вантажівки, який спеціалізується на транспортуванні по зимовій крижаній дорозі, повинен очолити складну місію – потрібно переправити рятувальну операцію по замерзлому озеру, щоб допомогти шахтарям, які залишились під землею після обвалу. Він думає, що найстрашніше, що на нього чекає – це крихкий лід під колесами і масивна сніжна буря. Герой навіть не підозрює, яка загроза чекає на нього попереду.

"Льодовий дрифт" 2021: дивіться трейлер онлайн

2. Чорна вдова

Дата прем'єри: 8 липня 2021 року

Оригінальна назва: Black Widow

У шпигунському екшн-трилері від Marvel Наташа Романова, вона ж Чорна вдова, буде боротися з темним минулим своєї історії, коли дізнається про небезпечну змову, яка пов'язана з її минулим. Наташі доведеться виступити в якості шпигунки, щоб подолати небезпеку. Але це ще не все. На неї чекає повернення з минулого колишніх стосунків, які їй довелось залишити ще задовго до того, як стати Месником.

"Чорна вдова" 2021: дивіться трейлер фільму

3. Ми є. Ми поруч

Дата прем'єри: 8 липня 2021 року

Українська мелодрама, де герой Ахтема Сеітаблаєва помилився з діагнозом для свого хрещеника, через що втрачає його прямо на операційному столі. У розпачі чоловік звільняється з роботи, а після знайомства із загадковою дівчиною, здається, що готовий боротися за своє щастя проти усього світу.

У кінотеатрах фільм буде презентуватись лише протягом одного тижня – тому не вагайтесь!

"Ми є. Ми поруч" 2021: дивіться трейлер онлайн

4. Пороховий коктейль

Дата прем'єри: 15 липня 2021 року

Оригінальна назва: Gunpowder Milkshake

Екшн-комедія з Карен Гіллан та Ліною Гіді у вибуховому поєднанні сюжету: Єва і Скарлет – донька та мати – обидві працюють найманими вбивцями. Їхні стосунки були непростими. Але тепер, маючи спільну мету, жінки повинні об'єднатися, щоб знищити кримінальний синдикат – Фірму, на який вони раніше працювали. "Пороховий коктейль" 2021: дивіться трейлер онлайн 5. Час

Дата прем'єри: 22 липня 2021 року

Оригінальна назва: Old

Трилер Найта Ш'ямалана, в якому на вас чекає незвична історія про звичайну сім'ю, яка приїхала відпочивати на тропічний острів. Розслаблену ідилію відпочинку спотворять незрозумілі речі, які починнуть відбуватись з тілами. Аж доки вони не зрозуміють, що пляж змушує їх швидко старіти, скорочуючи все їхнє життя до одного дня. Чи навіть менше?

"Час" 2021: дивіться трейлер фільму

6. Круїз по джунглях

Дата прем'єри: 28 липня 2021 року

Оригінальна назва: Jungle Cruise

Дії фільму розгортаються на початку ХХ століття. В у пригодницькому фільмі на вас чекає Двейн "Скеля" Джонсон у ролі капітана пароплава. Він намагається знайти лікувальне дерево Амазонки разом із британською мандрівницею-дослідницею, яку грає Емілі Блант. На них чекає небезпечна подорож по джунглях Амазонки. Вони планують знайти загадкове дерево, яке, згідно з легендами, володіє цілющими властивостями.

"Круїз по джунглях" 2021: дивіться трейлер фільму

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7. Красуня на драйві

Дата прем'єри: 29 липня 2021 року

Оригінальна назва: Jolt

Ніколи не дратуйте Лінді! Вона справжня красуня, але її люті позаздрить будь-який вояка. Щоб гасити спалахи гніву, вона носить на собі спеціальний пристрій, який допомагає їй справлятись зі своїми почуттями. Але несподівано її нового хлопця жорстоко вбивають. Тож тепер у неї є вагомий привід пуститися берега та добряче відгамселити весь злочинний світ міста, щоб дізнатись правду та покарати винних.

"Красуня на драйві" 2021: дивіться трейлер онлайн