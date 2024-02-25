Від документалістики до комедії: 4 нові фільми Netflix, які допоможуть розслабитися

На Netflix вийшло одразу кілька фільмів, які вже заполонили серця кіноманів. Це різножанрові стрічки, тож кожен знайде щось для себе.

Кіно 24 виокремило чотири нові фільми, які потрапили у список тих, що дивляться найчастіше в Україні. Читайте далі про кожен та обирайте, що переглянете вже сьогодні.

Варто побачити Абсолютні рекордсмени: 3 легендарні фільми, які отримали найбільше статуеток Оскара

"Гравці"

Жанр: комедія

Минулого тижня рейтинг фільмів очолила нова легка комедія, де головною героїнею є спортивна журналістка з Нью-Йорка. Дівчина знає безліч способів почати інтрижку, але несподівано закохується в одну зі своїх цілей. А що як тепер потрібно вкластися в гру серцем?

"Гравці": дивіться онлайн трейлер фільму

"Убий мене, якщо наважишся"

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах.допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

Жанр: комедія

Щоб перезавантажитися та відпочити перед початком нового робочого тижня пропонуємо до перегляду ще одну комедію, в центрі якої сімейна пара. Лотерейний білет стає не лише виграшним, а й небезпечним для обох, адже тепер чоловік і дружина починають вигадувати, як убити одне одного заради грошей.

"Убий мене, якщо наважишся": дивіться онлайн трейлер фільму

"Ейнштейн і бомба"

Жанр: документалістика

Ця стрічка точно сподобається прихильникам документального жанру. Що сталося після втечі Ейнштейна з нацистської Німеччини? Ця драма містить архівні кадри та власні свідчення вченого, досліджує розум замученого генія.

"Ейнштейн і бомба": дивіться онлайн трейлер фільму

"Агенція розбитих сердець"

Жанр: мелодрама

Кіновечір вихідного дня важко уявити без історії кохання. Скептично налаштований журналіст заради статті погоджується на терапію для розбитих сердець. Тоді чоловік ще не здогадується, що зможе відкритися чарівній психотерапевтці.

"Агенція розбитих сердець": дивіться онлайн трейлер серіалу