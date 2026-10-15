Для фанатів "Інтерстеллара" та "Марсіянина": 3 найкращі науково-фантастичні фільми про космос

Космічна безодня завжди манила глядачів своїми нерозгаданими таємницями. Якщо ви мрієте про подорож на іншу планету, то сучасний кінематограф вже має чим вас здивувати.

24 Канал зібрав найсвіжіші науково-фантастичні фільми, які вразять вас глибоким сюжетом та перенесуть у найвіддаленіші куточки всесвіту.

"Астронавт" / "Космонавт" (2024)

Рейтинг IMDb – 5,7

Чеський астронавт Якуб вирушає у тривалу місію на край Сонячної системи. Чоловік намагається зібрати зразки загадкового космічного пилу і водночас переживає глибоку кризу через розлуку з дружиною. Несподівано він зустрічає на своєму кораблі стародавню інопланетну істоту і починає довгі бесіди з новим супутником. Цей химерний пасажир допомагає герою розібратися у власних почуттях та переосмислити життєві пріоритети.

"Астронавт": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають глибокий філософський підтекст фільму та нетипову драматичну роль Адама Сендлера. Водночас кіноексперти критикують стрічку за повільний розвиток подій і нестачу динамічних екшн-сцен.

"Дюна: Частина друга" (2024)

Рейтинг IMDb – 8,4

Пол Атрід об'єднує зусилля з місцевим народом пустельної планети та готується до масштабної помсти змовникам за знищення власної родини. Юний лідер опиняється перед надзвичайно складним вибором між коханням усього свого життя та порятунком цілого всесвіту. Герой мусить докласти надлюдських зусиль і запобігти жахливому майбутньому. Тільки він здатен побачити справжні наслідки прийдешньої війни.

"Дюна: Частина друга": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають приголомшливий візуал стрічки та епічний масштаб сцен битв. Втім, кіноексперти критикують фільм за дещо різкі переходи між сюжетними лініями та надмірну похмурість окремих епізодів.

"Чужий: Ромул" (2024)

Рейтинг IMDb – 7,1

Група молодих людей вирушає досліджувати покинуту космічну станцію і сподівається знайти там цінні ресурси для кращого життя. Під час огляду темних відсіків підлітки випадково пробуджують найстрашнішу форму життя у всій галактиці. Герої розпочинають відчайдушну боротьбу за виживання у закритому просторі без жодного шансу на допомогу. Кожен неправильний крок наближає їх до неминучої загибелі.

"Чужий: Ромул": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: на платформі Rotten Tomatoes рецензенти відзначають моторошну атмосферу фільму. Однак кіноексперти критикують проєкт за передбачуваність фіналу та експлуатацію старих ідей.

А якщо вам замало цих фільмів, пропонуємо ознайомитись з нашою добіркою найкращих науково-фантастичних серіалів.