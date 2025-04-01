Що дивитися на Netflix у березні: 6 захопливих фільмів та серіалів, які не можна пропустити

З настанням нового місяця платформа Netflix готує новинки для глядачів. Це фільми та серіали, які точно не дадуть кіноманам засумувати цієї весни.

Кіно 24 розповість про головні новинки, які вийдуть на Netflix у квітні. Бойовик з Томом Гарді, нові сезони культових серіалів та Венсан Кассель у ролі діджея – про це та більше читайте далі.

Цікаво Переглядаються на одному подиху: 3 комедійні серіали, які стали культовими

"Бенгер"

Прем'єра: 2 квітня

Фільм з харизматичним Венсаном Касселем розповідає про діджея, кар'єра якого згасає. Головний герой не готовий цього визнавати, тому хоче повернутися на хвилі популярності. Заради слави він готовий погодитись навіть на нечесну боротьбу.

"Бенгер": дивіться трейлер онлайн

"Пульс"

Прем'єра: 3 квітня

Медичні серіали не виходять з популярності. Новий розповідатиме про травматологічний центр у Маямі, де рятують пацієнтів. У молодої лікарки з'являється шанс працювати на новій посаді. Вона отримує підвищення не зовсім завдяки своїй роботі, що стає причиною інтриг та провокацій.

"Пульс": дивіться трейлер онлайн

"Чорне дзеркало"

Прем'єра: 10 квітня

Культовий серіал у цьому місяці дивуватиме 7 сезоном з новими героями, яких втілять голлівудські зірки. Тут розгортатимуться історії з несподіваними поворотами, про людські вади, винаходи й нові технології.

"Чорне дзеркало" 7 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Скляний купол"

Прем'єра: 15 квітня

Моторошний серіал розповість про дівчину Лейлу, яку в дитинстві викрав маніяк. Злочинець тримав її у скляному куполі. Тепер події повторюються – у небезпеці опинилась інша дитина. Лейла може допомогти розкрити черговий злочин.

"Скляний купол": дивіться трейлер онлайн

"Ти"

Прем'єра: 24 квітня

У квітні вийде 5 сезон серіалу, де маніяк Джо Голдберг у головній ролі повернеться до Нью-Йорка. Після того, як він ховався під маскою романтика й переслідував жінок, у яких закохувався, його знаходить нове захоплення.

"Ти" 5 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Спустошення"

Прем'єра: 25 квітня

Том Гарді у новому бойовику грає детектива, який досліджує справу про вбивство. Він розбирається з заплутаним злочинним світом, караючи лиходіїв.

"Спустошення": дивіться трейлер онлайн