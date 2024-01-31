Що подивитися на Netflix ввечері: 10 фільмів і серіалів, які обирають українці

Netflix оновив традиційний тижневий рейтинг фільмів і серіалів, які переглядають у різних країнах. Наразі в лідерах серед українців новий мінісеріал "Гризельда".

А рейтинг фільмів третій тиждень поспіль очолює бойовик "Зліт".

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Найпопулярніші фільми Netflix

За сюжетом "Зльоту", досвідчена команда злодіїв готується до дуже ризикованої справи. Вони ставлять перед собою завдання викрасти золото вартістю 500 мільйонів доларів з літака, який летить на висоті 12 кілометрів.

"Зліт": дивіться онлайн трейлер фільму

Також зараз дивляться:

"Снігова спільнота", 2024 рік;

"Мавка. Лісова пісня", 2023 рік;

"Репортерка", 2016 рік;

"Спостерігач", 2022 рік;

"Секрети домашніх тварин", 2016 рік;

"Людина з Торонто", 2022 рік;

"Довбуш", 2023 рік;

"Ілюзія безпеки", 2023 рік;

"Червоне повідомлення", 2021 рік.



Найпопулярніші фільми на Netflix / Фото Netflix

Найпопулярніші серіали Netflix

Серед серіалів найпопулярнішою є 6-серійна драма "Гризельда". Ця художня інтерпретація реальних подій розповідає історію Гризельди Бланко, яка переїхала з Медельїна до Маямі й стала "Хрещеною матір'ю" місцевої наркоімперії.

"Гризельда": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також зараз дивляться:

"Берлін", 1 сезон;

"Детектив Форст", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 2 сезон;

"Брати Сунь", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 3 сезон;

"Люпен", 1 сезон;

"Сварка", 1 сезон;

"Паперовий будинок", 4 сезон.



Найпопулярніші серіали на Netflix / Фото Netflix