Для кіновихідних: 4 нові фільми та серіали, які вийшли на Netflix цього тижня
Довгоочікувана п'ятниця нарешті настала. Мерщій доробляйте всі завдання та обирайте, що вже на вихідних дивитиметесь на Netflix.
У новій добірці 24 Канал зібрав фільми та серіали, які вийшли на стримінговій платформі цього тижня. Тож новинки до списку того, що вже переглянули, гарантовані.
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Новий фільм на Netflix
"Попіл"
Жанр: драма
Країна: Туреччина
У ролях: Фунда Ер'їгіт, Алперен Дуймаз, Мехмет Ґюнсюр
Заможна одружена жінка отримує неопублікований роман, після чого її життя повністю руйнується. До чого приведе п'янка фантазія, яка переросла в ризиковану інтрижку?
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Нові серіали, які подивитися на Netflix
"Один день"
Жанр: мелодрама
Країна: Велика Британія
У ролях: Амбіка Мод, Лео Вудалл, Ессі Девіс
Цей мінісеріал створений на основі бестселера Девіда Ніколса. Це зворушлива історія кохання, довжиною у двадцять років.
Головні герої – Емма та Декстер проводять ніч після випускного, після чого кожен йде своїм шляхом. Тоді вони ще не здогадуються, що доля пов'язала їх назавжди.
"Один день": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Альфа-самці"
Жанр: комедія
Країна: Іспанія
У ролях: Горка Отхоа, Феле Мартінес, Фернандо Гіл
На Netflix нарешті вийшов 2 сезон комедійного серіалу, прем'єра якого відбулася у 2022 році. Це історія про чотирьох друзів – Педро, Луїса, Рауля і Санті, які почуваються загубленими у світі, де в них і жінок однакові права. Кожен намагається пристосуватися по-своєму.
"Альфа-самці": дивіться онлайн трейлер серіалу
"Убивчий парадокс"
Жанр: трилер
Країна: Республіка Корея
У ролях: Чхве Ву Сік, Сон Сок Ку, Лі Хі Джун
Коли одне випадкове вбивство призводить до іншого, звичайний юнак застрягає в нескінченній грі в кота й мишу з кмітливим детективом.
"Убивчий парадокс": дивіться онлайн трейлер серіалу