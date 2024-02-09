Для кіновихідних: 4 нові фільми та серіали, які вийшли на Netflix цього тижня

Довгоочікувана п'ятниця нарешті настала. Мерщій доробляйте всі завдання та обирайте, що вже на вихідних дивитиметесь на Netflix.

У новій добірці 24 Канал зібрав фільми та серіали, які вийшли на стримінговій платформі цього тижня. Тож новинки до списку того, що вже переглянули, гарантовані.

Не пропустіть Що подивитися після роботи: 5 нових фільмів для гарного настрою

Новий фільм на Netflix

"Попіл"

Жанр: драма

Країна: Туреччина

У ролях: Фунда Ер'їгіт, Алперен Дуймаз, Мехмет Ґюнсюр

Заможна одружена жінка отримує неопублікований роман, після чого її життя повністю руйнується. До чого приведе п'янка фантазія, яка переросла в ризиковану інтрижку?

"Попіл": дивіться онлайн трейлер фільму

Нові серіали, які подивитися на Netflix

"Один день"

Кіно навчає нас вірити в неможливе.допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Жанр: мелодрама

Країна: Велика Британія

У ролях: Амбіка Мод, Лео Вудалл, Ессі Девіс

Цей мінісеріал створений на основі бестселера Девіда Ніколса. Це зворушлива історія кохання, довжиною у двадцять років.

Головні герої – Емма та Декстер проводять ніч після випускного, після чого кожен йде своїм шляхом. Тоді вони ще не здогадуються, що доля пов'язала їх назавжди.

"Один день": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Альфа-самці"

Жанр: комедія

Країна: Іспанія

У ролях: Горка Отхоа, Феле Мартінес, Фернандо Гіл

На Netflix нарешті вийшов 2 сезон комедійного серіалу, прем'єра якого відбулася у 2022 році. Це історія про чотирьох друзів – Педро, Луїса, Рауля і Санті, які почуваються загубленими у світі, де в них і жінок однакові права. Кожен намагається пристосуватися по-своєму.

"Альфа-самці": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Убивчий парадокс"

Жанр: трилер

Країна: Республіка Корея

У ролях: Чхве Ву Сік, Сон Сок Ку, Лі Хі Джун

Коли одне випадкове вбивство призводить до іншого, звичайний юнак застрягає в нескінченній грі в кота й мишу з кмітливим детективом.

"Убивчий парадокс": дивіться онлайн трейлер серіалу