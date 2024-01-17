Якщо вам набридла новорічна атмосфера: 5 цікавих фільмів з небанальним сюжетом

Новорічні свята добігли кінця. Разом з цим пропав і святковий настрій, тому саме час шукати свіженьку добірку нових фільмів, які зацікавлять своїм сюжетом.

Тому дивіться список стрічок на сайті 24 Каналу. Тут, серед різноманіття жанрів та історій, кожен знайде для себе щось особливе.

Радимо Фільми, засновані на реальних подіях, які допоможуть повірити в себе

"Зелена книга"

Тоні "Базіка" – людина, яка усім була відома своєю відвертістю. Проте йому також добре дається вираження своїх почуттів кулаками. У 1962 році цього рішучого чоловіка найняли водієм для вишуканого музиканта, одного з найвидатніших джазових піаністів свого часу – Доктора Дона Ширлі.

Водій потрібен для того, щоб вивезти музиканта на південь, де його расу не усі люблять. Це може викликати чимало проблем, але ні Тоні, ні Дона це не хвилює, оскільки музика та геніальність Ширлі є важливішими за будь-які розбіжності у взаєминах.

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

"Минулі життя"

Нора і Хе-сон були друзями ще з дитинства, але їхні стежки розійшлися, коли дівчина переїхала до Канади разом зі своїми батьками. Прошло 20 років, і вони вирішують відновити свій контакт, спочатку через соціальні мережі, а потім проводять разом тиждень у Нью-Йорку.

"Минулі життя": дивіться онлайн трейлер фільму

"Мізантроп"

Десятки жертв і один винахідливий вбивця, який залишає за собою мінімум слідів. Він не збирається зупинятися, і щоб його зловити, слід думати так, як він. Поліція та ФБР розпочали національне полювання, в яке щодня втручаються політики та медіа. Але в команді досвідченого агента Ламарка є ключ до розуміння вбивці – молода офіцерка Елеонор Фалько, перша на місці злочину та перша, хто розкриває його хитрий слід.

"Мізантроп": дивіться онлайн трейлер фільму

"Бідолахи"

Белла, не здатна переносити шлюб з агресивним тираном, вирішує покласти край своєму життю. Її спасає вчений-експериментатор Годвін Бакстер, який вирішує вжити рішучих заходів, пересаджуючи мозок її ненародженої дитини в її тіло.

"Бідолахи": дивіться онлайн трейлер фільму

"Зникла безвісти"

Коли мати Джун зникає зі своїм новим коханцем під час відпустки в Колумбії, її дочка починає активно розшукувати їх. Перебуваючи в Лос-Анджелесі, Джун вдається використовувати передові технології, але з кожним виявленим фактом з'ясовується все більше невідомих. Дівчина приходить до висновку, що вона насправді ніколи не знала свою матір.

"Зникла безвісти": дивіться онлайн трейлер фільму