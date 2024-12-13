Найкращі горори 2024: 15 фільмів жахів для любителів гострих відчуттів

13 грудня 2024, 23:30
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Автор: Марія Касій

На завершення 2024 року кінокритики міркують над тим, яким був цей рік для кіноіндустрії. І якщо його навряд чи можна назвати знаменним чи надзвичайним роком для Голлівуду, є жанр, який процвітав чи не найбільше – жахи.

У 2024 році вийшла велика кількість горорів зі страшними історіями на різноманітні теми. 24 Канал підготував добірку одних з найкращих серіалів року, що минає.

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Цьогорічні фільми жахів вирізнялися нестандартними поглядами на звичні для глядача сюжетні лінії. Людські страхи, що закладені у цих стрічках, абсолютно різні – від нових до споконвічних.

У список потрапили тематичні горори про релігію та монахинь. Також тут фільм про острах невблаганного дорослішання та старості й непотрібності, надприродність і жорстокість та навіть "банальна" фобія павуків.

  • "Субстанція"
  • "Єретик"
  • "Природа насильства"

"Природа насильства": дивіться трейлер онлайн

  • "Довгоніг"
  • "Хто ти всередині"
  • "Омен: Початок"

"Омен: Початок": дивіться трейлер онлайн

  • "Ебігейл"
  • "Жахаючий 3"
  • "Ніч з дияволом"

"Ніч з дияволом": дивіться трейлер онлайн

  • "Павуче лігво"
  • "Усміхайся 2"
  • "Астрал. Медіум"

"Астрал. Медіум": дивіться трейлер онлайн

  • "Я бачив світло телевізора"
  • "Проклята діва"
  • "Стоп-кадр"

Якщо ви обожнюєте фільми, що змушують стискатися від напруги й відчувати гострі емоції, обов’язково додайте ці стрічки до свого списку. 2024 рік ще раз доводить, що горори – це не просто жахастики, а справжнє мистецтво, яке заграє з нашою уявою.