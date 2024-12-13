Найкращі горори 2024: 15 фільмів жахів для любителів гострих відчуттів

На завершення 2024 року кінокритики міркують над тим, яким був цей рік для кіноіндустрії. І якщо його навряд чи можна назвати знаменним чи надзвичайним роком для Голлівуду, є жанр, який процвітав чи не найбільше – жахи.

У 2024 році вийшла велика кількість горорів зі страшними історіями на різноманітні теми. 24 Канал підготував добірку одних з найкращих серіалів року, що минає.

Дивіться також 10 найпопулярніших фільмів і серіалів на Netflix, які обожнюють переглядати українці

Цьогорічні фільми жахів вирізнялися нестандартними поглядами на звичні для глядача сюжетні лінії. Людські страхи, що закладені у цих стрічках, абсолютно різні – від нових до споконвічних.

У список потрапили тематичні горори про релігію та монахинь. Також тут фільм про острах невблаганного дорослішання та старості й непотрібності, надприродність і жорстокість та навіть "банальна" фобія павуків.

"Субстанція"

"Єретик"

"Природа насильства"

"Природа насильства": дивіться трейлер онлайн

"Довгоніг"

"Хто ти всередині"

"Омен: Початок"

"Омен: Початок": дивіться трейлер онлайн

"Ебігейл"

"Жахаючий 3"

"Ніч з дияволом"

"Ніч з дияволом": дивіться трейлер онлайн

"Павуче лігво"

"Усміхайся 2"

"Астрал. Медіум"

"Астрал. Медіум": дивіться трейлер онлайн

"Я бачив світло телевізора"

"Проклята діва"

"Стоп-кадр"

Якщо ви обожнюєте фільми, що змушують стискатися від напруги й відчувати гострі емоції, обов’язково додайте ці стрічки до свого списку. 2024 рік ще раз доводить, що горори – це не просто жахастики, а справжнє мистецтво, яке заграє з нашою уявою.