Найкращі горори 2024: 15 фільмів жахів для любителів гострих відчуттів
На завершення 2024 року кінокритики міркують над тим, яким був цей рік для кіноіндустрії. І якщо його навряд чи можна назвати знаменним чи надзвичайним роком для Голлівуду, є жанр, який процвітав чи не найбільше – жахи.
У 2024 році вийшла велика кількість горорів зі страшними історіями на різноманітні теми. 24 Канал підготував добірку одних з найкращих серіалів року, що минає.
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Цьогорічні фільми жахів вирізнялися нестандартними поглядами на звичні для глядача сюжетні лінії. Людські страхи, що закладені у цих стрічках, абсолютно різні – від нових до споконвічних.
У список потрапили тематичні горори про релігію та монахинь. Також тут фільм про острах невблаганного дорослішання та старості й непотрібності, надприродність і жорстокість та навіть "банальна" фобія павуків.
- "Субстанція"
- "Єретик"
- "Природа насильства"
"Природа насильства": дивіться трейлер онлайн
- "Довгоніг"
- "Хто ти всередині"
- "Омен: Початок"
"Омен: Початок": дивіться трейлер онлайн
- "Ебігейл"
- "Жахаючий 3"
- "Ніч з дияволом"
"Ніч з дияволом": дивіться трейлер онлайн
- "Павуче лігво"
- "Усміхайся 2"
- "Астрал. Медіум"
"Астрал. Медіум": дивіться трейлер онлайн
- "Я бачив світло телевізора"
- "Проклята діва"
- "Стоп-кадр"
Якщо ви обожнюєте фільми, що змушують стискатися від напруги й відчувати гострі емоції, обов’язково додайте ці стрічки до свого списку. 2024 рік ще раз доводить, що горори – це не просто жахастики, а справжнє мистецтво, яке заграє з нашою уявою.