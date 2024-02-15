Тод Філліпс поділився кадрами сиквелу "Джокера": фото Хоакіна Фенікса та Леді Гаги

На День Святого Валентина режисер фільму "Джокер: Божевілля на двох" Тодд Філліпс зробив сюрприз прихильникам фільму. Він поділився особливим поглядом на Леді Гагу та Хоакіна Фенікса у ролях Джокера та Гарлі Квін.

Дивіться у матеріалі, які фото опублікував режисер Тод Філліпс. Насолоджуйтесь новими кадрами та очікуйте продовження улюбленої історії "Джокера".

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Режисер опублікував свіжі кадри з "Джокера": дивіться фото

Режисер опублікував три фотографії Хоакіна Фенікса та Леді Гаги під прожекторами: де вони близькі крізь ґрати тюремної камери, а також у танці на сцені, що нагадує дахи Ґотема.

Сподіваюся, що ваш день сповнений любові,

– написав Філліпс.

Це не перший випадок, коли Філліпс використовує святкові дні для публікації зображень свого майбутнього фільму про Джокера. Враховуючи, що вісім місяців залишилося до виходу "Джокера 2" в кінотеатри, можна припускати, що перед прем'єрою з'явиться більше святкових зображень. Прем'єра стрічки запланована на 4 жовтня.

"Джокер": про що перша частина

Дії розгортаються на початку 1980-х років навколо невдачливого стендап-коміка Артура Флека, який проживає разом із хворою матір'ю у невеликій квартирі в Ґотем сіті та стикається із рідкісним психічним захворюванням, що викликає у нього напади неконтрольованого сміху.

"Джокер": дивіться онлайн трейлер