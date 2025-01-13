Розслаблять після важкого дня: 5 свіжих комедій, які варто подивитися ввечері

Після напруженого дня хочеться розслабитися та зарядитися позитивом, а після позитивних емоцій – подвоїти їх та сміятися ще гучніше. У цьому можуть допомогти нові комедійні фільми.

24 Канал підібрав п’ять свіжих фільмів, які подарують сміх, легкість і гарний настрій. Вони допоможуть знаходити позитив навіть у буденності.

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"Каскадер"

Каскадер Кольт Сіверс пішов з професії через травму на зйомках. Він пробує себе у новій діяльності, але раптом отримує дзвінок від продюсерки з проханням приїхати до Австралії заради нового фільму. Це режисерський дебют Джоді, його колишньої дівчини. По приїзду Кольт розуміє, що Джоді не рада його бачити, а головний актор безслідно зник.

"Каскадер": дивіться трейлер онлайн

"Рікі Стенікі"

Троє друзів з дитинства використовують вигаданого персонажа, щоб уникнути покарання чи відповідальності. Вони продовжують користуватися цим придуманим образом, щоб уникати нудних сімейних посиденьок і розважатись натомість. Коли правда майже виходить назовні, чоловіки наймають на роль Рікі актора.

"Рікі Стенікі": дивіться трейлер онлайн

"Бітлджюс Бітлджюс"

Продовження кумедно-моторошного шедевра від Тіма Бертона розповідає про те, як Лідія разом з сім'єю вирушає до старого сімейного будинку. Її донька знаходить макет міста, який будували старі власники. Тепер місцевий пустотливий привид Бітлджюс виривається на волю й знову хоче бути серед людей.

"Бітлджюс Бітлджюс": дивіться трейлер онлайн

"Самотні вовки"

Про цей комедійний трилер з суперзірками в головній ролі недостатньо говорили минулого року. Чиновниця з Нью-Йорку хоче розібратися з мерцем у своєму готельному номері. Для цього вона викликає фіксера, який позбудеться тіла професійно. Та на виклик приїжджає ще одна людина. Виявляється, що завдання значно складніше, тож фіксерам доведеться об'єднатися.

"Самотні вовки": дивіться трейлер онлайн

"Тельма"

93-річну Тельму обманув телефонний шахрай, який видавав себе за її внука Денні. Через це вона вирушає у складну, але захопливу подорож. А її транспортом стає електричне крісло колісне, позичене в приятеля. Тельма подорожує по місту, щоб знайти негідників і повернути те, що в неї забрали.

"Тельма": дивіться трейлер онлайн