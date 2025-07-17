З високим рейтингом: 5 нових маловідомих серіалів, які ви могли пропустити

У наш час легко загубитися серед постійних гучних прем'єр та шоу, що збирають мільйонні перегляди. Та іноді якісні серіали, що справді варті часу, залишаються поза увагою широкої публіки.

Деякі нові серіали, про які мало хто чув, мають хороші рейтинги та відгуки від глядачів. Вони можуть здивувати глибиною сюжету, цікавими героями й атмосферою, пише Кіно 24 з посиланням на "Новий канал".

Цікаво В очікуванні на новий сезон: 6 серіалів для фанатів "Бріджертонів", що підкорять ваше серце

"Англійка"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 7,8

Леді Корнелія Локк приїжджає на Захід у 1890 році, щоб помститися за смерть сина. Дорогою вона зустрічає колишнього розвідника Елая Віппа, який допомагає їй подолати важкий шлях. Супутники знайомляться, більше дізнаються одне про одного та постають перед труднощами.

"Англійка": дивіться трейлер онлайн

"Ми володіємо цим містом"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 7,6

Події серіалу відбуваються у 2015 році в Балтиморі. 25-річного афроамериканця Фредді Грея знаходять у поліції мертвим після арешту. У місті починаються заворушення, адже жителі вимагають з'ясувати, у чому справа. Тим часом у Балтіморі продовжують ставатись злочини, тому влада звертається за допомогою до елітного підрозділу.

"Ми володіємо цим містом": дивіться трейлер онлайн

"Під прапором небес"

Рік: 2022

Рейтинг IMDb: 7,5

Мінісеріал створений на основі реальних подій. Мешканці мормонського містечка шоковані тим, що Бренду та її 15-місячну дитину жорстоко вбивають у власному будинку. Майже всі містяни належать до Церкви Ісуса Христа Святих Останніх Днів. Інспектор Джеб Пайр, який береться за справу, починає сумніватися у своїй вірі, коли відкриває таємниці.

"Під прапором небес": дивіться трейлер онлайн

"Дисклеймер"

Рік: 2024

Рейтинг IMDb: 7,5

Журналістка-документалістка Кетрін раптом отримує поштою книжку від невідомого автора, де в деталях описане її життя та всі найпохмуріші таємниці, які вона всіляко приховує. Роман розповідає, що насправді щасливе життя головної героїні побудоване на брехні.

"Дисклеймер": дивіться трейлер онлайн

"Локербі: У пошуках правди"

Рік: 2025

Рейтинг IMDb: 7,4

Серіал розповідає про найбільшу трагедію в історії Англії, коли пасажирський авіалайнер після зльоту підірвали бомбою. Це сталося над шотландським містом Локербі. У центрі сюжету – історія Джима Свайра та його дружини, які прагнуть домогтись справедливості для жертв трагедії. Адже серед них була їхня донька.

"Локербі: У пошуках правди": дивіться трейлер онлайн