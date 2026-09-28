Не гірше за "Доктора Хауса": 8 нових медичних серіалів, які затягують

Медичні драми роками вперто не залишають списки улюблених серіалів глядачів. І це легко пояснити: де ще за одну годину можна отримати складний діагноз, екстрену операцію, службовий роман, сімейну драму і лікаря, який категорично не визнає слово "протокол"?

24 Кіно зібрав 8 свіжих медичних серіалів, у яких лікарня – далеко не місце для спокійної роботи. Тут рятують життя під час шторму, змагаються парамедики й лікарі, геніальні хірурги сваряться з усім містом, а деяким медикам доводиться буквально починати кар'єру заново.

"Пітт"

Рік: 2025

IMDb: 8,9



центрі сюжету – відділення невідкладної допомоги Піттсбурзького травматологічного центру. На чолі команди стоїть доктор Майкл "Роббі" Робінавіч у виконанні Ноа Вайлі. Кожен епізод показує приблизно одну годину виснажливої лікарняної зміни, де новий пацієнт може з'явитися швидше, ніж медики встигнуть допити каву.



"Пітт": дивитись трейлер

"Швидкарі"

Рік: 2026

Прем'єра: 28 вересня

Фронтовий парамедик Макс Коваленко переконаний, що на екстрені виклики мають їхати насамперед парамедики: мовляв, вони діють швидше і можуть урятувати більше людей. Йому дозволяють перевірити цю ідею на практиці, але суперником стає досвідчений лікар швидкої Анатолій Савчук.

Та звичайним професійним батлом справа не обмежиться. До медичного експерименту швидко підтягуються чиновники, місцеві політики та навіть наркомафія.

У серіалі знялися Анастасія Цимбалару, Юрій Вихованець, Віктор Жданов, Сергій Кисіль та Юлія Амелькіна. Проєкт складається з 12 епізодів, а прем'єра відбудеться 28 вересня о 20:00 на ICTV2.



"Швидкарі": дивитись трейлер

"Найкраща медицина"

Рік: 2026

IMDb: 6,7

Видатний бостонський хірург Мартін Бест залишає велику медицину і перебирається до маленького рибальського містечка, де проводив дитинство. Там він стає звичайним місцевим лікарем.

Є лише одна невеличка проблема: Мартін – геніальний медик і водночас людина, з якою не кожен захоче навіть стояти в одній черзі за кавою.



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"Пульс"

Рік: 2025

IMDb: 6,5

У травматологічному центрі Маямі й без того роботи вистачає, але сценаристи вирішили, що лікарям живеться надто легко.

Талановитий Ксандер Філліпс отримує посаду головного ординатора, однак незабаром його звинувачують у сексуальних домаганнях. Скаргу подає колега Денні Сіммс, з якою в нього були складні особисті стосунки. І саме тоді на Маямі насувається потужний шторм. Лікарня працює в екстремальних умовах, пацієнтів стає дедалі більше, а старі образи нікуди не зникають.



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"Блискучі уми"

Рік: 2024 – 2026

IMDb: 7,2

Доктор Олівер Вульф – геніальний невролог із дуже простим професійним принципом: якщо правила заважають допомогти пацієнту, значить, із правилами доведеться трохи посваритися.

Вульф приходить працювати до лікарні у Бронксі та збирає команду молодих лікарів. Разом вони беруться за дивні й надскладні неврологічні випадки, де правильний діагноз часто доводиться буквально розкопувати.



"Блискучі уми": дивитись трейлер

"Док"

Рік: 2025

IMDb: 7,3

Докторка Емі Ларсен успішна, розумна і має серйозну кар'єру. А потім одна автомобільна аварія стирає з її пам'яті вісім років життя.

Емі не пам'ятає частину власної кар'єри, особистих конфліктів і людей, з якими встигла зіпсувати стосунки. Щоб повернутися до професії, їй фактично доводиться знову пройти шлях від молодої лікарки до спеціалістки, якою вона була до аварії.



"Док": дивитись трейлер

"Травмпункт: Герої за викликом"

Рік: 2025

IMDb: 8,3

Геніальний травматолог Пек Кан Хьок, який має досвід роботи у воєнних зонах, приходить до проблемного травматологічного відділення університетської лікарні. Його мета проста – перетворити занедбаний підрозділ на команду, здатну рятувати найважчих пацієнтів.

Методи нового керівника подобаються далеко не всім, тому разом із екстреними операціями глядач отримує конфлікти, боротьбу з системою та лікарняну бюрократію. Бо навіть геніальному хірургу іноді складніше перемогти бухгалтерію, ніж смерть.



"Травмпункт: Герої за викликом": дивитись трейлер

"Клініка Святого Деніса"

Рік: 2024

IMDb: 7,2

"Клініка Святого Деніса" – мок'юментарі-ситком про недофінансовану лікарню в Орегоні. Тут постійно бракує персоналу, ресурсів та обладнання, зате абсурдних ситуацій вистачає на всіх.

Лікарі й медсестри намагаються лікувати пацієнтів, не втратити здоровий глузд і бодай іноді зробити вигляд, що вони контролюють ситуацію. Спойлер: виходить не завжди.



"Клініка Святого Деніса": дивитись трейлер

Дивіться прем’єру українського медсеріалу "Швидкарі" з 28 вересня о 20:00 на каналі ICTV2