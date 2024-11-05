На одному подиху: 3 нові мінісеріали на Netflix, які можна подивитися за вечір

Після важкого робочого дня завжди хочеться відпочити та забути про буденні справи. Для цього варто поринути у світ кінематографа, де завжди відбувається щось захопливе та цікаве.

Стримінгова платформа Netflix завжди має що запропонувати своїм прихильникам. Кіно 24 підготував добірку нових мінісеріалів, які можна подивитися на сервісі за вечір.

Не пропустіть Що дивитися цього місяця: 5 найочікуваніших серіалів, які з'являться на Netflix у листопаді

"Острів мільярдерів"

Кількість серій – 6

Сюжет розгортається навколо двох впливових і заможних родин, які є запеклими ворогами у бізнесі з розведення лосося. Рагнхільд – амбітна керівниця норвезької компанії, яка мріє стати світовим лідером з виробництва риби. Втім, щоб досягти бажаного, їй варто знищити свого конкурента, який не планує складати руки й приймати поразку. Серіал занурить глядачів у таємниці обох родин та прочинить завісу людських почуттів і прагнень. У запеклій боротьбі за лідерство герої керуватимуться власними принципами та рішучістю. Рагнхільд доведеться зробити вибір – стати людяною чи боротися за успіх, попри будь-які труднощі. Чи вдасться головній героїні досягти бажаного?

"Острів мільярдерів": дивіться трейлер онлайн

"Посібник з убивства для хороших дівчат"

Кількість серій – 6

Одного разу 17-річну школярку Енді Белл жорстоко вбивають. Поліція звинуватила її хлопця, на ім'я Сал Сінгх, та закрила справу. Однак студентка Піп Фітц-Амобі не вважає, що правоохоронні органи мають рацію і впіймали справжнього вбивцю. Тому дівчина вирішує розпочати власне розслідування, під час якого розкриє неприємні таємниці містян. Поки потенційний злочинець на волі, Піп зробить усе можливе, щоб запобігти новим вбивствам.

"Посібник з убивства для хороших дівчат": дивіться трейлер онлайн

"Чудова пара"

Кількість серій – 6

Амелія Сакс готується до весілля з представником однієї з найбагатших родин Нантакету. Святкування має бути пишним і шикарним, але все йде не за планом. Весілля зривається після того, як на пляжі знаходять тіло. Тепер розпочинається розслідування, яке має розкрити усі інтриги, секрети та таємниці вишуканого життя заможних сімей. Протягом серій Амелія намагатиметься врятувати своє майбутнє та дізнатися, хто саме скоїв злочин.

"Чудова пара": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви плануєте влаштувати кіновечір, то ці мінісеріали стануть чудовим вибором для перегляду. Пориньте у світ кіно та дозвольте собі відпочити!