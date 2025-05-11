Для гарних емоцій: 3 нові мультфільми, які варто подивитися з дітьми у неділю
- Три нові мультфільми для перегляду з дітьми: "Людопес", "Луні Тюнз: Врятувати планету" та "Дикий робот".
- Кожен з мультфільмів торкається важливих тем, таких як дружба, командна робота і сімейні цінності, з яскравою анімацією та елементами гумору.
Перед початком нового тижня завжди хочеться чогось легкого та веселого, що зможе об'єднати перед екраном всю сім'ю. Нові анімаційні фільми можуть стати чудовим вибором.
Мультфільми не тільки розважають, але й часто порушують важливі теми та розповідають про цінність дружби, любові і добра. Кіно 24 розповість про три нові стрічки, які подарують хороші емоції всій родині.
Д ослова Топова українська комедія на Netflix, яка розсмішить до сліз: що це за фільм
"Людопес"
Офіцер поліції Найт та його вірний собака Грег зазнають поранення. Лікарі зважуються на неймовірну операцію та створюють гібрид людини й собаки. Тепер він ловить злочинців з подвоєною силою. Але й головний противник Людопса не втрачає час, а вирішує клонувати себе. Та скоро їм доведеться об'єднатися, бо насувається ще більший ворог.
У мультфільму торкаються сильних тем – дружби, як добро завжди долає зло, чому важлива командна робота та багато іншого. Він особливо зацікавить наймолодших глядачів, адже він веселий, яскраво анімований та милий.
"Людопес": дивіться трейлер онлайн
"Луні Тюнз: Врятувати планету"
Фільм створений на основі серіалу Looney Tunes. Через пустощі на цукерковій фабриці Даффі Дак і Поркі Піґ натикаються на таємну змову інопланетян. Вони хочуть завоювати Землю через контроль мозку. Даффі та Поркі доведеться працювати разом, щоб зупинити ворогів.
У мультику поєдналися традиційний гумор Looney Tunes та наукова фантастика. Тут багато гумору та неймовірно яскрава анімація. Та варто зазначити, що у стрічці є елементи жахів, тому його рекомендують дітям від 8 років.
"Луні Тюнз: Врятувати планету": дивіться трейлер онлайн
"Дикий робот"
Це один з найуспішніших фільмів 2024 року. Він розповідає про Роз, універсального робота, яка потрапляє в аварію та опиняється на віддалений острів. Там Роз починає знайомитися з тваринами, які спершу страшенно її бояться. Раптом Роз випадково розчавлює гусяче гніздо. Залишається лиш одне яйце – для цього гусеняти вона стає мамою.
Фільм поєднав цікаву анімацію та глибокі теми про значення сім'ї та дружби. Він з цікавого боку досліджує виживання у дикій природі та штучний інтелект.
"Дикий робот": дивіться трейлер онлайн