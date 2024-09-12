Netflix розкрили деталі продовження "Бріджертонів": хто зіграє обраницю Бенедикта

Творці популярного серіалу "Бріджертони" від Netflix поступово відкривають подробиці про майбутній четвертий сезон. Нещодавно вони оголосили, хто виконуватиме головну роль у нових епізодах.

У центрі уваги нового сезону опиниться любовна історія Бенедикта Бріджертона, одного з основних персонажів серіалу. У матеріалі Кіно 24 ви дізнаєтеся, як виглядатиме його кохана та що нового чекає на глядачів у наступних епізодах серіалу.

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Що відомо про 4 сезон серіалу "Бріджертони"

У першому сезоні серіалу "Бріджертони" глядачі могли насолодитися історією кохання Дафні Бріджертон. Другий сезон фокусувався на стосунках Ентоні Бріджертона. Третій сезон розповідав про розвиток романтичних стосунків Коліна Бріджертона та Пенелопи.

У четвертому сезоні в центрі подій опиниться персонаж, якого зіграє актор Люк Томпсон. Після того, як серіал розповів історії старших сестер та братів Бріджертонів, черга дійшла до Бенедикта Бріджертона. Події нового сезону зосередяться на ще одному представнику знаменитої родини та його коханій, Софі Беккетт.

"Бріджертони": дивіться онлайн анонс 4 сезону

До слова, уже стало відомо, хто втілить роль обраниці Бенедикта. Нею стане австралійська акторка, зірка серіалу "Halo" Єрін Ха. Про це днями анонсували кінотворці.

Дорогий читачу, оскільки підготовка до наступного соціального сезону триває, ми просимо тепло вітати нового учасника. Вітаємо Єрін Ха у ролі Софі у 4 сезоні "Бріджертонів",

– написали в мережі.

Згідно з інформацією від видання Independent, сюжет четвертого сезону серіалу "Бріджертони" розгортається навколо Софі Беккетт, яка більшу частину свого життя працювала звичайною покоївкою. Її життя кардинально змінюється, коли вона вирішує відвідати бал-маскарад, організований Вайолет Бріджертон, матір'ю Бенедикта Бріджертона.

На цьому маскараді Софі, приховуючи своє обличчя під маскою, знайомиться з Бенедиктом Бріджертоном. Їхня зустріч призводить до романтичних стосунків, і саме на цьому балу між ними зароджується любов. Бріджертон закохується в Софі, і ця історія стає центральною в новому сезоні.

До речі, довгоочікувана прем'єра нового сезону серіалу "Бріджертони" відбудеться тільки у 2026 році. Це означає, що шанувальники серіалу змушені ще трохи почекати, перш ніж зможуть побачити нові епізоди, що розкажуть про розвиток історії Бенедикта Бріджертона та його коханої Софі Беккетт.