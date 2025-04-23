Несподівані нововведення на Оскарі: до чого тепер зобов'язані члени журі

Американська академія кінематографічних мистецтв і наук зробила нововведення на кінопремії Оскар. Тепер правила голосування на кінопремії стануть ще жорсткішими.

Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на сайті Академії. Тепер членів журі премії зобов'яжуть дивитися всі номіновані фільми

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Нові правила на Оскарі: що відомо

Раніше перегляд фільмів усіх категорій не був обов'язковим. Члени кіноакадемії голосували лише у тих номінаціях, у яких були компетентними. Цього ж року правила голосувань вирішили зробити ще жорсткішими. Критики вважають, що саме факт перегляду стрічки стає вирішальним чинником для можливості прийняти правильне рішення.

До речі, уже відома дана наступної премії Оскара. Дізнайтесь, коли відбудеться церемонія нагородження за посиланням.

Категорія "Найкращий міжнародний фільм" також зазнала змін. Відтепер режисери зі статусом біженця або притулку зможуть представляти країну, що їх прихистила, навіть без формального громадянства. Механізм подачі через національні комітети залишається чинним, однак нововведення відкриває двері ширшому колу митців.

Кіноакадемія також ухвалила, що використання штучного інтелекту у фільмах не впливає на їхні шанси потрапити до списку номінантів. Однак організатори Оскара підкреслили, що при визначенні переможців кожне відділення зважатиме насамперед на внесок людини у творчий процес.