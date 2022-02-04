Нові проєкти Netflix: платформа розкрила список своїх фільмів на 2022 рік
Стрімінгова платформа Netflix показала кадри з сиквелів "Еноли Холмс" та "Ножі наголо" серед списку новинок на 2022 рік. Також платформа представила уривки з фантастичного фільму "Проєкт "Адам" з Райаном Рейнольдсом та бойовика "Сірий чоловік" з Крісом Евансом та Райаном Гослінгом.
У 2022 році Netflix випустить 86 фільмів — це на 16 більше, ніж впродовж 2021 року. Таким чином, як повідомляє 24 канал, щотижня каталог онлайн–кінотеатру поповнюватиметься як мінімум одним релізом.
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Нові релізи Netflix
З 86 фільмів 61 знято англійською, 20 — іншими мовами; до списку також увійшли п'ять анімаційних картин. Всі назви та описи релізів 2022 Netflix вказав у своєму розкладі.
Кадри з найбільших прем'єр стрімінгова платформа включила до оглядового відео. У ньому, серед іншого, показали:
- Продовження "Ножі наголо" — другий фільм Райана Джонсона про детектив Бенуа Бланка, до ролі якого повернувся Деніел Крейг, очікується на Netflix восени.
- "Сірий чоловік" – шпигунський трилер братів Руссо, авторів "Месників: Фінал". У центрі сюжету — екс-оперативник ЦРУ Курт Джентрі, який працює найманцем. У головних ролях – Райан Гослінг, Кріс Еванс, Вагнер Моура, Ана де Армас.
- "Піноккіо" – ляльковий фільм за казкою про дерев'яного хлопчика; дія перенесена до Італії 1930-х. Співавтором став Гільєрмо дель Торо.
- "Енола Холмс 2" – продовження детективної історії про молодшу сестру Майкрофта і Шерлока Холмсів. Шерлока зіграв Генрі Кевіл, Енолу – Міллі Боббі Браун ("Дивні дива").
- "Проєкт "Адам" – фантастичний фільм про подорожі в часі, який зняв Шон Леві, постановник "Ночі в музеї", "Живої сталі" та "Головного героя". Головні ролі зіграли Райан Рейнольдс, Дженніфер Гарнер, Марк Руффало та Зої Салдана.
Огляд новинок від Netflix, які вийдуть у 2022 році: дивіться відео