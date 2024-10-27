Зігріють ввечері: 3 нові романтичні фільми та серіали на Netflix для перегляду вдвох

Жанр романтичних фільмів досі залишається одним з найпопулярніших та найулюбленіших. Такі стрічки здатні подарувати вир приємних емоцій та занурити у світ почуттів і кохання.

Стримінгова платформа Netflix завжди має що запропонувати своїм прихильникам. Кіно 24 підготував добірку нових романтичних фільмів, які вже можна переглянути на сервісі.

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"Самотня планета"

Фільм розповідає історію кохання відомої письменниці Кетрін Лоу та харизматичного фінансиста Оуена Брофі. Жінка не може дописати свою книгу на тлі важкого розриву та стресу. Однак знайомство з Оуеном у Марокко змінює життя героїні. Чоловік приїхав на відпочинок разом зі своєю дівчиною, письменницею Лілі. Під час перебування у місті Оуен і Кетрін проводять все більше часу разом. Коли жінка розуміє, що дружба переростає в роман, то їй доведеться зробити важливий вибір.

"Самотня планета": дивіться трейлер онлайн

"Щастя – це…"

Успішна підприємиця Принцес очікує на свій ювілей – вже зовсім скоро їй виповниться 40 років. Напередодні жінка дізналася, що її ексчоловік знайшов нову кохану, тому тепер головна героїня вбита горем. Принцес мріє про спокійне сімейне свято, на яке завітають лише найближчі. Однак найкраща подруга героїні іншої думки. Грандіозний сюрприз перевертає життя Принцес з ніг на голову, а непередбачувані події починають її переслідувати. Вечірка виявилася незабутньою не тільки для іменинниці, але й для усіх присутніх. Тепер героям доведеться розв'язати всі конфлікти та з'ясувати стосунки одне з одним.

"Щастя – це…": дивіться трейлер онлайн

"Коли завмирає серце"

Третій сезон серіалу ще більше прочинить завісу стосунків Чарлі та Ніка. Вони познайомилися в школі, згодом стали друзями, а через деякий час зрозуміли, що кохають один одного. Тепер стосунки героїв виходять на новий рівень, але водночас з'являється нова перешкода – висловлення своїх справжніх почуттів. Сезон обіцяє ще більше розкрити романи друзів Ніка та Чарлі й показати красу підліткового кохання.

"Коли завмирає серце": дивіться трейлер онлайн

Якщо ви досі не знаєте, як приємно провести вечір з коханою людиною, то обирайте стрічку з запропонованого переліку та дивіться її разом. Насолоджуйтеся переглядом і пориньте у світ романтичного кіно.