5 серіалів 2026 року, які змушують забути про телефон і навіть про сон

У 2026 році сценаристи, схоже, остаточно вирішили, що спокійне життя – це не сюжет для хорошого серіалу. Тому на екранах знову з'явилися маніяки, небезпечні родини, супергерої з проблемами та персонажі, яким точно не завадив би психотерапевт. І найприємніше, що деякі з цих історій справді варті безсонної ночі.

24 Канал зібрав п'ять серіалів на вечір, які вже привернули увагу глядачів. У добірці – екранізація культового роману Джона Стейнбека, новий горор за Стівеном Кінгом, кримінальна історія з Томом Гарді та повернення одного з найвідоміших телевізійних убивць.

"На схід від Едему", 2026

Жанр: історична драма, психологічна драма

IMDb: 8,0

Де дивитися: Netflix

Історія розгортається навколо родини Трасків, життя якої перевертає загадкова Кеті Еймс. Її поява стає початком небезпечних інтриг, зрад і конфліктів, що впливатимуть на кілька поколінь. У центрі подій – одвічна боротьба добра і зла, де зрозуміти, хто насправді жертва, а хто лиходій, не так уже й просто.

Чому варто подивитися: заради блискучої Флоренс П'ю, напруженої атмосфери та історії, де сімейні стосунки складніші за будь-яку детективну загадку. Ідеальний варіант для тих, хто любить психологічні драми, після яких ще довго хочеться обговорювати вчинки героїв.



"На схід від Едему": дивитись трейдер

"Ліхтарі", 2026

Жанр: фантастика, детектив, супергеройська драма

IMDb: 7,7

Де дивитися: HBO Max

Досвідчений Зелений Ліхтар Гел Джордан і молодий новобранець Джон Стюарт беруться розслідувати загадкове вбивство в американській глибинці. Однак звичайна кримінальна справа поступово перетворюється на небезпечну історію з космічним підтекстом.

Чому варто подивитися: це зовсім не типовий супергеройський серіал із нескінченними битвами за порятунок планети. Тут більше похмурого детективу, напружених діалогів і таємниць. Словом, навіть супергероям іноді доводиться працювати звичайними слідчими.



"Ліхтарі": дивитись трейлер

"Керрі", 2026

Жанр: горор, психологічний трилер, драма

IMDb: 7,8

Де дивитися: Prime Video

Замкнена школярка Керрі Вайт виростає під суворим контролем релігійної матері. Після смерті батька дівчина потрапляє до звичайної школи, де стає жертвою жорстокого булінгу. Однак її однокласники навіть не підозрюють, що Керрі володіє надприродними здібностями. І коли терпіння дівчини закінчується, наслідки стають катастрофічними.

Чому варто подивитися: Майк Фланаган, відомий за «Привидами будинку на пагорбі», переосмислив класичну історію Стівена Кінга, додавши сучасні теми цькування в соцмережах. Це той випадок, коли шкільні хулігани дуже швидко пошкодують про свою поведінку.



"Керрі": дивитись трейлер

"Земля ганстерів" 2 сезон, 2026

Жанр: кримінальна драма, трилер

IMDb: 8,3

Де дивитися: Paramount+

Кримінальна родина Гарріганів продовжує боротьбу за владу в Лондоні. Конфлікти між родичами, небезпечні конкуренти та зради загрожують зруйнувати їхню імперію. Тим часом Гаррі да Соуза, якого зіграв Том Гарді, намагається розв'язати чужі проблеми, хоча сам дедалі глибше занурюється у кримінальний хаос.

Чому варто подивитися: Том Гарді, Пірс Броснан і Гелен Міррен в одному серіалі – уже достатня причина натиснути кнопку відтворення. Додайте сюди жорстокі розбірки, чорний гумор і персонажів, яким краще не позичати грошей, – отримаєте захопливу кримінальну драму.



"Земля ганстерів" 2 сезон: дивитись трейлер

"Декстер: Воскресіння" – 2 сезон, 2026

Жанр: кримінальний трилер, психологічна драма

IMDb: 9,0

Де дивитися: Paramount+

Декстер Морган знову опиняється в центрі небезпечної гри. Цього разу в Нью-Йорку йому доводиться протистояти двом серійним убивцям: одному, який роками залишався невловимим, та іншому, що тільки починає свою криваву кар'єру. Водночас минуле Декстера продовжує нагадувати про себе.

Чому варто подивитися: Майкл С. Голл повернувся до ролі, яка зробила його телевізійною легендою. У новому сезоні до акторського складу приєдналися Браян Кокс і Ден Стівенс. Тож якщо вам бракувало харизматичного маніяка з власним кодексом моралі, Декстер уже підготував нову порцію неприємностей.

"Декстер: Воскресіння": дивитись трейлер

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