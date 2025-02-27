3 нові серіали на Netflix, які сподобаються навіть тим, хто не любить кіно

Не всіх людей можна назвати прихильниками кінематографа, адже хтось полюбляє більше світ літератури або щось інше. Втім, деякі стрічки можуть зацікавити таких осіб оригінальними та захопливими сюжетами.

24 Канал підготував добірку нових серіалів, які варто подивитися цього вечора. Ці стрічки здатні зацікавити навіть тих, хто зазвичай не захоплюється світом кіно.

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"Убивства в Оре"

Кількість серій – 5

Ханна Аландер – поліціянтка, яка після звільнення з роботи та розриву з хлопцем вирушає на відпочинок до гірськолижного курорту Оре. Однак її спокій переривається зникненням молодої дівчини. Тепер головна героїня змушена повернутися до роботи та розслідувати загадкові події в тихому містечку.

"Убивства в Оре": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Плеймейкерка"

Кількість серій – 10

Родина Айли Гордон володіє баскетбольною командою. Якось дівчині доводиться стати керівницею професійних спортсменів, справами яких займався її брат. Близькі Айли не вірять в успіх героїні, тому їй слід довести рідним протилежне. Вона зробить все можливе, щоб подолати труднощі та стати ідеальним керівником.

"Плеймейкерка": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Яблучний оцет"

Кількість серій – 6

У центрі сюжету – австралійська блогерка Белл Гібсон, яка вирішила створити власний бренд. Для того, щоб його просунути, вона розповідає, що вилікувала рак за допомогою альтернативних методів. Дівчина здобула популярність, продаючи додатки та книги з порадами щодо здоров'я, але згодом виявилося, що її діагноз був вигадкою.

"Яблучний оцет": дивіться трейлер серіалу онлайн

Ці серіали пропонують оригінальні сюжети, які не залишать байдужим. Тож, можливо, настав час дати новим стрічкам шанс і відкрити щось особливе саме для себе.