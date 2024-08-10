Це хіти Netflix: 2 нові серіали, які варто подивитися у вихідні

Netflix постійно додає до своєї бібліотеки нові серіали, які швидко стають популярними серед глядачів у всьому світі. Ці вихідні стануть ідеальною нагодою для занурення у два нові захопливі світи.

Кіно 24 підібрало 2 серіали, які варто подивитися цими вихідними. Це нові кінокартини з захопливим сюжетом та талановитими акторами.

Дивіться також 5 серіалів, заснованих на реальних подіях, сюжет яких не вкладається в голові

"Декамерон"

: історична драма: 6.3

Новий історичний серіал заснований на збірці новел Джованні Боккаччо. Події відбуваються в Італії XIV століття під час пандемії чуми, коли група молодих людей вирішує втекти до віддаленої вілли, щоб уникнути хвороби. Вони розповідають один одному історії, сповнені пристрасті та життєвої мудрості, намагаючись відволіктися від жахів, що панують за межами їхнього прихистку.

Цей серіал захоплює не лише глибокими історіями, але й яскравими образами епохи Ренесансу. Крім того, його слід подивитися і заради актора-українця – Олександра Рудинського.

"Декамерон": дивіться трейлер онлайн

"Посібник з убивств для хороших дівчат"

: трилер, кримінал: 6.8

Захопливий кримінальний трилер слідкує за молодою дівчиною Піп, яка вирішує самостійно розслідувати таємниче зникнення дівчини у своєму місті.

Використовуючи свою винахідливість та знання криміналістики, Піп відкриває дедалі більше темних таємниць, що загрожують її власній безпеці. Чи зможе вона викрити правду, не ставши наступною жертвою?

"Посібник з убивств для хороших дівчат"

Оберіть серіал, що вас зацікавив, і насолоджуйтеся переглядом на Netflix!