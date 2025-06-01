Що дивитися на Netflix цього місяця: 6 найцікавіших серіалів червня

Щомісяця на Netflix з'являються нові фільми та серіали. У перший місяць літа платформа знову дивуватиме цікавими й захопливими прем'єрами. Серед них – повернення хітів та абсолютно нове кіно.

Від одного з найбільших хітів Netflix до не менш захопливої ролі Люка Бруннера у виконанні Арнольда Шварценеггера – це одні з найцікавіших новинок на платформі, повідомляє Кіно 24 з посиланням на Vogue.

До слова 3 блискучі українські фільми, які можна подивитись на Netflix, щоб розслабитись на вихідних

"Джинні й Джорджія" 3 сезон

Прем'єра: 5 червня

Серіал про стосунки між відповідальною підліткою Джинною та її легковажною мамою Джорджією повертається з новим сезоном. Він буде ще напруженішим за попередні. Джорджії доведеться вирішувати серйозне випробування: її судитимуть за вбивство. Джинна тим часом намагатиметься опанувати самостійне життя.

"Джинні і Джорджія" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Уцілілі"

Прем'єра: 6 червня

Австралійський серіал заснований на однойменному романі Джейн Гарпер. У центрі сюжету – молодий чоловік Кіран Елліот. Його життя кардинально змінилося, коли в прибережному містечку 15 років тому трагічно загинуло двоє хлопців і дівчина. Смерть молодої жінки пробуджує старі спогади.

"Уцілілі": дивіться трейлер онлайн

"Анела"

Прем'єра: 11 червня

Світська левиця з Варшави раптово залишається без грошей свого заможного чоловіка. Щоб вижити, їй доводиться покладатись лише на саму себе й свою кмітливість. Польська комедія точно знайде своїх прихильників у літні вечори.

"Анела": дивіться трейлер онлайн

"Фубар" 2 сезон

Прем'єра: 12 червня

Арнольд Шварценеггер повертається до ролі таємного агента Люка Бруннера у новому сезоні серіалу. Це успішний працівник розвідки, який прагне нарешті вийти на пенсію та налагодити зв'язок з колишньою дружиною. У першому сезоні він мав врятувати секретного агента, а в другому Люк стикнеться з таємничою жінкою зі свого минулого.

"Фубар" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн

"Олімпо"

Прем'єра: 20 червня

У центрі сюжету – талановиті іспанські спортсмени, які готові на все заради перемоги. Вони тренуються в спеціальному таборі. Серед них – вимоглива капітанка команди з художнього плавання Амая та її подруга Нурія. Коли остання перевершує Амаю, дівчина розуміє, що деякі спортсмени незрозумілим чином покращують свої навички.

"Олімпо": дивіться анонс онлайн

"Гра в кальмара" 3 сезон

Прем'єра: 27 червня

Повернення хіта розповість про чергові смертельні ігри. У третьому сезоні з'являться нові учасники, а головний герой повинен буде не тільки проходити завдання, але й боротися з почуттям невдачі й провити після втрати друга.

"Гра в кальмара" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн