Що дивитися на Netflix цього місяця: 6 найцікавіших серіалів червня
- Netflix у червні представить нові сезони популярних серіалів, таких як "Джинні й Джорджія", "Фубар" та "Гра в кальмара".
- Очікуються прем'єри нових проєктів, таких як австралійський серіал "Уцілілі", польська комедія "Анела" та іспанська драма "Олімпо".
Щомісяця на Netflix з'являються нові фільми та серіали. У перший місяць літа платформа знову дивуватиме цікавими й захопливими прем'єрами. Серед них – повернення хітів та абсолютно нове кіно.
Від одного з найбільших хітів Netflix до не менш захопливої ролі Люка Бруннера у виконанні Арнольда Шварценеггера – це одні з найцікавіших новинок на платформі, повідомляє Кіно 24 з посиланням на Vogue.
До слова 3 блискучі українські фільми, які можна подивитись на Netflix, щоб розслабитись на вихідних
"Джинні й Джорджія" 3 сезон
Прем'єра: 5 червня
Серіал про стосунки між відповідальною підліткою Джинною та її легковажною мамою Джорджією повертається з новим сезоном. Він буде ще напруженішим за попередні. Джорджії доведеться вирішувати серйозне випробування: її судитимуть за вбивство. Джинна тим часом намагатиметься опанувати самостійне життя.
"Джинні і Джорджія" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Уцілілі"
Прем'єра: 6 червня
Австралійський серіал заснований на однойменному романі Джейн Гарпер. У центрі сюжету – молодий чоловік Кіран Елліот. Його життя кардинально змінилося, коли в прибережному містечку 15 років тому трагічно загинуло двоє хлопців і дівчина. Смерть молодої жінки пробуджує старі спогади.
"Уцілілі": дивіться трейлер онлайн
"Анела"
Прем'єра: 11 червня
Світська левиця з Варшави раптово залишається без грошей свого заможного чоловіка. Щоб вижити, їй доводиться покладатись лише на саму себе й свою кмітливість. Польська комедія точно знайде своїх прихильників у літні вечори.
"Анела": дивіться трейлер онлайн
"Фубар" 2 сезон
Прем'єра: 12 червня
Арнольд Шварценеггер повертається до ролі таємного агента Люка Бруннера у новому сезоні серіалу. Це успішний працівник розвідки, який прагне нарешті вийти на пенсію та налагодити зв'язок з колишньою дружиною. У першому сезоні він мав врятувати секретного агента, а в другому Люк стикнеться з таємничою жінкою зі свого минулого.
"Фубар" 2 сезон: дивіться трейлер онлайн
"Олімпо"
Прем'єра: 20 червня
У центрі сюжету – талановиті іспанські спортсмени, які готові на все заради перемоги. Вони тренуються в спеціальному таборі. Серед них – вимоглива капітанка команди з художнього плавання Амая та її подруга Нурія. Коли остання перевершує Амаю, дівчина розуміє, що деякі спортсмени незрозумілим чином покращують свої навички.
"Олімпо": дивіться анонс онлайн
"Гра в кальмара" 3 сезон
Прем'єра: 27 червня
Повернення хіта розповість про чергові смертельні ігри. У третьому сезоні з'являться нові учасники, а головний герой повинен буде не тільки проходити завдання, але й боротися з почуттям невдачі й провити після втрати друга.
"Гра в кальмара" 3 сезон: дивіться трейлер онлайн