5 турецьких серіалів, які зігріють вас цією зимою

Хоча на календарі ще останні дні осені, за вікном уже справжня зима! Варто шукати для себе варіантів, як зігріватись у цю холодну пору. Один із чудових способів – перегляд турецького серіалу.

Історії про кохання та пристрасть – це те, що може подарувати вам справжнє тепло. 24 Канал підготував добірку турецьких серіалів, які точно зігріють прохолодними зимовими вечорами.

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Турецькі серіали про кохання та пристрасть

"Шахраман"

Юна Шахсу приїжджає до міста Адану після смерті матері з наміром працювати в місцевому університеті. Однак у неї також є ще одна мета: зустрітися зі своїм дідом, який колись зруйнував життя її матері, покинувши родину.

Поруч із Шахсу проживає дивна родина, серед якої виділяється молодий та привабливий Маран. Доля постійно переплітає шляхи героїні із цією загадковою сім'єю. Між молодими людьми виникають почуття, але Маран оточений таємницями через свою сім'ю. Та чи завадить це справжньому коханню?

"Шахраман": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Сім'я"

Це кримінально-романтична драма, що розповідає історію дівчини, на ім'я Девін, яка працює психологом. Її життя змінюється, коли вона зустрічає Аслана, голову злочинного клану.

Між ними виникають справжні почуття, проте ця любов стає надто небезпечною для обох. Аслан приховує від Девін свою злочинну родину, а його родичі стають постійним викликом для закоханих. Попри труднощі, любов Девін до Аслана зростає, поступово перетворюючись у силу, яка здатна подолати навіть могутню мафію.

"Сім'я": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Чоловікам довіряти не можна"

Сібель – впливова жінка, що успішно керує великою компанією. В один момент вона дізнається, що якщо не завагітніє найближчим часом, втратить можливість мати дітей.

У розпачі вона вирішує знайти "донора", і її вибір припадає на Ерхана, свого підлеглого. Сибель пропонує хлопцеві провести всього лише три дні з нею за високу винагороду. Для Ерхана це можливість розрахуватися з боргами та врегулювати своє фінансове становище, але водночас це ставить його в складне становище, оскільки він закоханий у свою наречену Еліф. Це лише початок найскладніших інтриг, у які будуть втягнуті всі учасники цієї історії.

"Чоловікам довіряти не можна": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мене звуть Фарах"

Демет Оздемір утілює образ іранської нелегальної іммігрантки Фарах, яка, безперервно працюючи, намагається самостійно заробляти на утримання та лікування своєї хворої дитини.

Одного разу жінка стає свідком жорстокого злочину, і тепер її життя перетворюється на справжню катастрофу. Вона готова на все заради свого сина, але хто захистить саму її? Бандитський найманець Тахір уже слідкує за Фарах…

"Мене звуть Фарах": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Столітнє диво"

Алі-Тахір загинув на фронті під час Першої світової війни, коли йому було 30. Але сталося диво: він ожив і тепер не старіє.

Пройшли роки, він переживав втрати близьких, мандрував країною, змінюючи імена та дружин, розгадуючи таємницю свого несподіваного прокляття. У наш час цей чоловік, якого тепер звати Кемаль, вирішує покласти край своєму життю, втомившись від нескінченної одноманітності існування. Проте, зустрівши молоду дівчину, на ім'я Харика, яка мріє написати роман, 117-річний Кемаль несподівано відкриває їй історію свого довгого та дивовижного життя.

"Столітнє диво": дивіться онлайн трейлер серіалу