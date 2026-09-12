Що подивитися після "Постукайся в мої двері": 3 нові турецькі серіали, які затягнуть на тижні

Якщо сонячна казка Еди та Серкана вас більше не вражає, саме час оновити список серіалів на вечір. Нові турецькі стрічки пропонують зовсім інші сюжети, зокрема про гострі соціальні конфлікти, дорослу пристрасть і сильних героїнь, які більше не чекають на порятунок від багатих принців.

24 Канал підготував добірку цікавих турецьких серіалів, які затягнуть вас з першої серії.

"Червоні бутони"

Рейтинг IMDb – 7,5

Мер'єм усе життя прожила в суворій релігійній громаді, але тікає звідти, коли її юну доньку хочуть примусово видати заміж. У великому місті жінка влаштовується прибиральницею в дім успішного психіатра Левента, який живе за абсолютно іншими правилами. Згодом з'ясовується, що сім'я лікаря та минуле Мер'єм переплетені набагато глибше, ніж здається на перший погляд.

"Червоні бутони": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: В оглядах на ресурсі Dizilah рецензенти хвалять сміливість серіалу за чесний показ табуйованої теми релігійного фанатизму та захоплюються потужною грою головної героїні. Водночас окремі автори дорікають проєкту за надто депресивний старт і затягнуті важкі сцени, які спершу емоційно важко дивитися.

"Весна"

Рейтинг IMDb – 7,1

Бахар пожертвувала дипломом лікаря заради родини. Протягом 20 років жінка прислуговувала егоїстичному чоловікові та свекрусі, вважаючи свій шлюб ідеальним. Втім, усе летить шкереберть, коли їй терміново потрібна пересадка печінки, а коханий чоловік-хірург підло відмовляється стати донором. Отримавши другий шанс завдяки чужій людині, Бахар вирішує більше ні під кого не підлаштовуватися і почати свою кар'єру з нуля.

"Весна": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Кінооглядачі на профільному порталі Dizilah відзначають рідкісну для турецьких мелодрам легкість, влучний гумор та неймовірну енергію виконавиці головної ролі. Проте деякі критики зауважують, що медичні будні в серіалі часом виглядають надто спрощеними.

"Безмежне кохання"

Рейтинг IMDb – 6,7

Халіль Ібрагім повертається до рідного містечка, мріючи про просте весілля з коханою дівчиною. Однак місцевий впливовий мафіозний клан убиває його наречену, і відтоді чоловік живе лише однією думкою – помститися винним. Усе ускладнюється, коли в розпал цієї війни він закохується в Зейнеп, дочку свого головного ворога. Героям доводиться обирати між кривавим обов'язком перед своїми сім'ями та сильним почуттям, яке загрожує знищити обох.

"Безмежне кохання": дивіться трейлер серіалу онлайн

Що кажуть критики: Оглядачі сайту Dizilah позитивно оцінюють високу динаміку сюжету, напружені діалоги та сильну екранну хімію між парою. Водночас рецензенти критикують серіал за надмірну жорстокість, яку часто показують лише заради шокового ефекту.

До речі, а чи знали ви, що деякі турецькі серіали стали світовими феноменами?