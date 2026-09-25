Кохання, сімейні таємниці й трохи одержимості: 3 турецькі серіали, які варто додати у список

Турецькі серіали давно працюють за власними законами: якщо герой просто закохався – цього мало. Потрібні ще сімейна таємниця, давня образа, кілька випадкових зустрічей і бажано людина, яка роками не може нормально поговорити про свої почуття.

24 Канал зібрав три турецькі серіали 2026 року – від легкої історії про кохання до помсти.

"Закон природи"

Рік: 2026

Жанр: драма, романтика

IMDb: 6,3

Яман приходить на найважливішу співбесіду у своєму житті, але донька власника компанії Дога принижує його. Після цього хлопець потрапляє в аварію, а через п'ять років доля вирішує, що незручності було недостатньо, і знову зводить їх разом.

Тепер Яман керує органічною фермою, куди батько відправляє розпещену Догу "пізнавати справжнє життя". Він її чудово пам'ятає, вона його – ні. Починається все з бажання помститися, але сценарій швидко згадує, що це все-таки турецький серіал, і додає романтику.

Що кажуть про серіал: у глядацьких обговореннях хвалять хімію між Алпереном Дуймазом та Озге Ягиз, поступовий розвиток роману й баланс комедії з драмою. Водночас ближче до фіналу звучала критика за повторювані сюжетні ходи та повільний розвиток героїв.

"Закон природи": дивитись терйлер

"Ще 17"

Рік: 2026

Жанр: драма, мелодрама

IMDb: 6,4

17-річний Арас втратив батьків у дитинстві та виріс у сиротинці. Він дізнається, що його брат Демір вижив після аварії й був усиновлений іншою родиною, тому роками намагається його знайти.

Анонімна підказка приводить хлопця до Бодрума, де він перетинається з впливовою родиною Аккая. Далі – кохання, старі секрети, небезпечні люди й приблизно нуль шансів, що пошуки брата пройдуть спокійно.

Що кажуть в оглядах: серіал хвалять за швидкий старт, емоційність і Чагана Ефе Ака в ролі Араса. Оглядачі також відзначають атмосферні зйомки Бодрума та героя, який не виглядає ідеальним – він помиляється, злиться й діє імпульсивно.

"Ще 17": дивитсиь трейлер

"Музей невинності"

Рік: 2026

Жанр: романтична драма

IMDb: 7,3

Стамбул 1970-х. Заможний Кемаль готується одружитися із Сібель, але випадково зустрічає молоду продавчиню Фюсун. Почуття швидко переростають у багаторічну одержимість, а Кемаль починає збирати речі, пов'язані з коханою, створюючи з них своєрідний музей спогадів.

Що кажуть критики: оглядачі хвалять картинку й акторську гру, але критикують серіал за те, що він іноді занадто романтизує поведінку Кемаля та недостатньо гостро показує різницю між коханням і одержимістю.

"Музей невинності": дивитись трейлер

Маємо для вас ще одну добірку турецьких серіалів на вечір.