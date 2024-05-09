5 найновіших українських серіалів, які можна подивитись на одному подиху

Якщо ви обожнюєте українські стрічки та любите спостерігати за грою культових акторів, наша нова добірка точно вам сподобається. Список найновіших серіалів, які вже доступні для вашого перегляну.

У матеріалі Кіно 24 дивіться про які серіали йдеться. Читайте описи сюжетів та переглядайте трейлери – серед них точно знайдеться ваш фаворит.

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Найновіші українські серіали

"Центральна лікарня"

У центрі сюжету Маргарита Сергіївна – молода, приваблива та видатна жінка, яка працює провідним хірургом. Життя Маргарити різко змінюється, коли до лікарні прибуває талановитий лікар-хірург Рустам.

Між Маргаритою та Рустамом відновлюються старі почуття, адже вони колись кохали одне одного. Маргариті доводиться зробити непростий вибір: пробачити коханому та дати йому другий шанс чи ні.

Ситуацію ускладнює і те, що за увагу Маргарити змагається ще один лікар та фаворит жінок – Максим.

"Центральна лікарня": дивіться онлайн 1 серію

"Продовження роду"

Драматичний серіал складається з чотирьох серій і розповідає історію чотирьох жінок, які опиняються в епіцентрі війни у пологовому будинку.

Ці чотири жінки потрапляють в заміський пологовий будинок, розташований на лінії фронту, що заблокований і постійно під обстрілом ворога.

У своєму минулому кожна з них пережила складні рішення щодо вагітності та народження дитини, і стикнулася з особистими дилемами й конфліктами. Тепер вони борються не лише за власне виживання, а й за можливість народження своїх майбутніх дітей.

"Продовження роду": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Обіцянка Богу"

Кіно навчає нас вірити в неможливе. Favbet допомагає зробити неможливе реальним. Зручний сервіс для ігор, казино, ставки на спорт – кожен знайде те, що йому до смаку.

Сюжет серіалу розповідає про матір, яка змушена пройти через одне з найважчих випробувань – боротьбу зі страшною хворобою свого сина. Головна героїня опиняється в складних життєвих обставинах, намагаючись врятувати свою дитину.

Стася, успішна телеведуча, перебуваючи в стані вагітності, випадково дізнається про зраду свого коханого з найкращою подругою. Відчуваючи розчарування у своїх найближчих, вона вирішує приховати правду батька. Пізніше Стася знаходить нове щастя, але через декілька років стикається зі своїм колишнім партнером і змушена розкрити давно приховану таємницю.

Сину Стасі ставлять страшний діагноз, і йому потрібен донор. Але ані вона, ані його батько не можуть стати таким. Єдиний шанс на порятунок хлопчика – це пуповинна кров рідного братика або сестрички.

"Обіцянка Богу": дивіться онлайн трейлер серіалу

Якщо ви любите подібні серіали, вам також будуть до вподоби такі: "Тільки живи", "Ніхто не ідеальний". Обирайте стрічку та приготуйтесь до яскравого кіновечора уже сьогодні.