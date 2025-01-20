У нових проєктах можна побачити не тільки цікаві сюжети, але й високий рівень виконання, чудову гру акторів і професіоналізм кінематографістів. Тому, якщо ви ще не визначились, що подивитись, ми допоможемо вам знайти найкращі варіанти для нового тижня.

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"Коло омани"

Цей серіал розповідає про важку та зворушливу історію жінки яка після страшного досвіду домашнього насильства опиняється в тюрмі за вбивство чоловіка. Ліна була змушена захищати себе від постійних побоїв і морального знущання, і, внаслідок трагедії, що сталася в її житті, опинилася за ґратами. Але її боротьба не закінчується тут.

Під час ув'язнення Ліна народжує доньку, і, здається, її життя, яке і так вже було переповнене болем і втратами, набуває ще більшої гіркоти. Її свекруха, прагнучи помститися Ліні за смерть свого сина, забирає новонароджену дитину і відправляє її в сиротинець. Ліна не має жодного контролю над ситуацією і повинна пережити біль від розлуки з власною дитиною.

"Коло омани": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але навіть у таких складних обставинах Ліна не втрачає надії. Вона намагається знайти сили, щоб почати нове життя на волі та повернути свою доньку. Водночас вона глибоко переживає, що коли дівчинка дізнається про її минуле, то відчує сором і відразу до матері. Ліна боїться, що її минуле стане непереборною перепоною на шляху до відновлення материнського зв'язку.

Попри ці страхи, Ліна вирішує боротися за справедливість і відновлення правди. Вона розплутує мереживо брехні, яке вплелося навколо її і її доньки.

"Ніхто не ідеальний"

Серіал розповідає захопливу історію молодої та рішучої дівчини Олександри, яка на порозі свого 18-річчя приїжджає до маєтку свого дядька в Одесі. Її мета – вступити в права спадкоємиці та отримати свою частину бізнесу, який дядько успішно розвивав багато років. Однак дівчина стикається з холодним і неприязним ставленням з боку родичів, що стає для неї справжнім шоком.

Прибуття Олександри до родинного дому порушує тихий, налагоджений ритм життя. Спокій, що панував у маєтку, миттєво змінюється на атмосферу інтриг і таємниць. Родичі дівчини не тільки не раді її появі, а й готові йти на все, щоб позбутися небажаної гості. Її присутність загрожує їхнім планам, і вони не зупиняться перед жодними методами, аби усунути Олександру з її законного місця.

"Ніхто не ідеальний": дивіться онлайн трейлер серіалу

Але дівчина не збирається легко здатися. Олександра починає грати за своїми правилами, розробляючи хитромудрий план, щоб помститися тим, хто намагається її зламати. Вона не лише прагне захистити своє право на спадщину, а й рішуче вирішує розкрити всі секрети та таємниці родини, які довгий час залишались прихованими.

Під час перебування в маєтку Олександра не лише відкриває темні сторінки минулого своєї родини, а й починає нову історію кохання, що додає ще більше складності у її відносини з родичами. В її серці з'являється нова надія, яка дозволяє їй ще більше зосередитись на своїй меті. Проте любов і інтриги плетуться разом, змушуючи її ще більше заглиблюватись у вир родинних конфліктів.

"Просто Надія"

Стрічка розповідає зворушливу історію про жінку, на ім'я Надія Ткаченко, яка стала переселенкою після того, як її рідне місто Харків було зруйновано російськими снарядами. Її життя змінилося в одну мить: чоловік покинув її, залишивши саму з трьома дітьми, а їхній дім, де вони жили, більше не існував. У цей складний період, коли все здається втрачено, Надія вирішує зробити важливий крок до нового життя та переїжджає до провінційного містечка в пошуках можливості почати з нуля.

Не маючи ані досвіду, ані підтримки з боку близьких, Надія постає перед труднощами. Вона залишилася без даху над головою, без роботи та грошей, але її внутрішня сила і бажання забезпечити майбутнє для своїх дітей дають їй наснагу рухатися вперед. Попри всі випробування, Надія не здається і, всупереч своїй скруті, починає шукати нові можливості для себе і своїх дітей.

"Просто Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Вона поступово вчиться новим навичкам, бере на себе відповідальність за свій добробут і намагається створити для дітей таке життя, яке вони заслуговують. Надія мріє про кращі умови для своїх дітей і розпочинає свій шлях до досягнення цієї мети з нуля, долаючи кожну перепону на своєму шляху.