Романтична історія, що розтопить серце: мінісеріал, який можна подивитись за новорічну ніч

Уже наступної ночі ми зустрічатимемо Новий 2025 рік. Незалежно від того, чи ви притулятиметесь до близьких людей, чи будете з компанією друзів або ж святкуватимете наодинці – цікавий контент у новорічну ніч не завадить.

У ці святкові дні рекомендуємо переглянути короткий серіал "Деш і Лілі". Він створить особливу атмосферу у цей Новий рік, пише 24 Канал.

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"Деш і Лілі" – це американська романтична комедія. У головних ролях такі актори як Остін Абрамс, Мідорі Френсіс, Данте Браун, Трой Івата.

Серіал розповідає про студентку Лілі та хлопця Деша. Лілі – оптимістична та амбіційна дівчина, яка щороку з нетерпінням чекає на різдвяні свята. Вона вирішує розпочати експеримент та залишає на книжковій полиці своєї улюбленої бібліотеки червоний блокнот. Лілі сподівається, що наступна людина їй відповість.

Песиміст та цинік Деш взагалі не цікавиться Різдвом та святами. Однак він знаходить блокнот та вирішує відповісти дівчині. Тепер Лілі й Деш обмінюються повідомленнями через звичайний блокнот, залишаючи його у різних місцях Манхеттену.

Після багатьох зізнань про свої турботи, надії та страхи, кожен з них розуміє, що між ними щось більше, ніж просто листування. Однак наважитися на зустріч видається не таким простим завданням.

"Деш і Лілі": дивіться трейлер онлайн

Фільм сповнений святковим настроєм та тими дрібницями, що роблять свята магічними. Головні герої зачаровують глядача своєю щирістю та чуйністю. Драматичність та цікава історія роблять "Деш і Лілі" ідеальним вибором для тих, хто хоче подивитись щось легке й натхненне.

Серед інших варіантів мінісеріалів, які можна переглянути у новорічну ніч, на будь-який смак: