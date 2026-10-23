Голлівуд визначається з новим Джеймсом Бондом: серед фаворитів – чоловік відомої співачки

Після прощання Деніела Крейґа з роллю агента 007 претендентів було стільки, що вистачило б на цілий шпигунський підрозділ. Але тепер боротьба за знаменитий смокінг виходить на фінішну пряму.

Студія Amazon MGM готується провести фінальні кінопроби на роль Джеймса Бонда. Як повідомляє Variety, вони можуть розпочатися вже 23 жовтня 2026 року, а серед головних претендентів називають двох британських акторів.

Хто може стати новим Джеймсом Бондом

Одним із фаворитів залишається Каллум Тернер, відомий за фільмами "Фантастичні звірі" та серіалом "Володарі повітря". Його кандидатуру обговорюють уже не перший місяць.



Каллум Тернер / Фото gettyimages



Цікаво, що Тернер одружений зі співачкою Дуа Ліпою, тому шанувальники навіть фантазують, що вона могла б записати саундтрек до нового фільму про Бонда. Сам актор поки не поспішає підтверджувати чутки. Коли його запитали про роль на Берлінському кінофестивалі, він лише усміхнувся та відмовився коментувати ситуацію.

Ще один серйозний претендент – Джек Лауден, зірка шпигунського серіалу "Повільні коні".



Джек Лауден / Фото gettyimages

Чутки про його можливе призначення посилилися після того, як колега актора Ґері Олдман натякнув, що Лауден потрапив до списку кандидатів.

До обговорення долучилася навіть дружина актора, зірка "Маленьких жінок" Сірша Ронан. Щоправда, вона запевнила, що вдома вони цю тему практично не обговорюють. Очевидно, секретність майбутнього агента 007 починається ще до підписання контракту.

Серед можливих учасників фінальних проб також називають Джоша О'Коннора, відомого за серіалом "Корона" та фільмом "Суперники". Утім, офіційно жодного з кандидатів студія поки не підтвердила.

Коли оголосять нового Джеймса Бонда

Режисером наступного фільму стане Дені Вільньов, який подарував глядачам "Дюну" та "Того, хто біжить по лезу 2049". За кастинг відповідає Ніна Голд, відома роботою над численними популярними кіно- й телепроєктами.

Точної дати оголошення нового Бонда поки немає. Однак, за інформацією джерел Variety, студія може представити наступного агента 007 до кінця 2026 року.

До слова, уявляєте, скільки коштують зйомки серіалу "Гаррі Поттер"? Сума просто вражає.