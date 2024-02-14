Побачите війну очима військових: новий український фільм "Аматори" про народне повстання

Новий документальний фільм "Аматори" – це сотні інтерв'ю цивільних, які долучились до ТрО після 24 лютого. Понад 100 тисяч українців та українок долучилися до національного спротиву в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Майже ніхто з них не мав військового досвіду.

Ці, колись цивільні люди, давно вже стали професійними військовими, але історія не пробачить нам, якщо не буде зафіксовано без умовчань та прикрас момент національного дієвого єднання. Дізнайтесь, коли відбудеться прем'єра стрічки та що відомо про створення фільму.

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Новий документальний фільм "Аматори": що відомо про стрічку

Ви побачите війну їхніми очима: від рішення взяти в руки зброю до боїв, смертей, оптимізму, сили, болю та ніжності. Побачите, як крок за кроком "мирні" ставали воїнами.

Автори фільму свідомо не вибирали героїв за критерієм участі у знаменитих боях та визначальних подіях війни. Героєм є кожен, хто наважився взяти до рук зброю у дні вирішення долі української нації.

Час спливає і багато дорогоцінних подробиць втрачається, так влаштована людська пам'ять. Герої "переростають" себе тодішніх, вони вже далеко не "аматори", а досвідчені воїни. Але ми переконані, що для історії важливо зберегти нецензуровану версію подій. Показати не теперішніх професіоналів, а тодішніх початківців-аматорів,

– ділиться один з авторів фільму Максим Курочкін.



Фільм "Аматори" / Кадр із фільму

Знімальна група намагалася зафіксувати унікальний стан, в якому перебувало українське суспільство взимку-навесні 2022. Що і підкреслює назва фільму. Автори "Аматорів" не редагували те, як хочуть бачити себе герої, не диктували їм, у якому одязі бути та якою мовою спілкуватися.

Фільмування стрічки "Аматори"

Фільм "Аматори" був створений коштом продюсерів. Загальний бюджет стрічки склав приблизно 2 мільйони гривень. Крім трансляції на каналах СТБ та НВ, Офіс Українського Продюсерського Центру веде переговори з ОТТ-платформами, міжнародними дистриб'юторами та Суспільним.

Фільмування відбувалося наприкінці 2022 року. Коли українське суспільство було у стані мобілізації всіх своїх сил, коли регулярні ракетні атаки й блекаути поєднувалися з відчуттям збереженої державності України. Окрім цієї фіксації історичного моменту, фільм "Аматори" може стати для глядача підтримкою і джерелом сили у хвилини важливого життєвого вибору,

– розповів Володимир Бородянський.

Продюсери фільму планують передати весь масив до Інституту національної пам’яті, він стане основою для робіт майбутніх кінематографістів, матеріалом для істориків.

Прем'єра відбудеться 23 лютого 2024 о 22:00 на телеканалі СТБ і 24 лютого на платформі НВ.