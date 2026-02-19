"Батько мати сестра брат": 5 причин не пропустити новий фільм, який скоро буде в кінотеатрах

Останньою гучною кінопрем’єрою цієї зими безумовно стане фільм "Батько мати сестра брат" – нова робота культового американського режисера Джима Джармуша, яка виходить в український прокат із 26 лютого.

Користуючись цією нагодою, 24 Канал зібрав для вас 5 вагомих причин звернути увагу на це авторське кіно.

Культовий режисер

Джим Джармуш один із найвідоміших та найуспішніших американських незалежних режисерів. Ігноруючи великі студії, популярні тренди та будь-які правила, він створює свої самобутні, практично безсюжетні, але надзвичайно поетичні картини вже майже п'ятдесят років. Багатогранність таланту Джармуша підкреслює ще й той факт, що він не просто режисер своїх фільмів, але і сценарист, композитор, монтажер, продюсер та навіть актор.

Серед його робіт можна відзначити екзистенційно-метафоричний вестерн "Мрець" із молодим Джонні Деппом, меланхолійно-вампірську драму "Виживуть тільки коханці", мінімалістично-поетичного "Патерсона" з Адамом Драйвером та збірку новел "Ніч на землі", яка демонструє події, що відбуваються в нічному таксі в різних куточках світу.

"Батько мати сестра брат": дивіться онлайн трейлер фільму

Зірковий акторський склад

Картини Джармуша завжди вирізняються зірковим акторським складом, адже багато акторів прагнуть попрацювати з таким іменитим та самобутнім режисером. "Батько мати сестра брат", звісно ж, не став виключенням.

Фільм складається з трьох окремих новел і в кожній із них збирається свій невеличкий акторський ансамбль. У першій частині ми бачимо на екрані Тома Вейтса ("Поза законом"), Адама Драйвера ("Патерсон") та Маїм Бялік ("Теорія великого вибуху"). У другій новелі нас чекають не менш популярні артисти – Кейт Бланшетт ("Володар перснів"), Вікі Кріпс ("Примарна нитка") та Шарлотта Ремплінг ("Басейн"). У третій історії Джармуш знайомить глядачів із дуетом молодих та перспективних Індії Мур ("Смертельний лабіринт") та Луки Саббата ("Мертві не вмирають").

Фільм "Батько мати сестра брат" / Кадр з фільму

Фестивальні успіхи

Світова прем'єра стрічки відбулась на початку осені минулого року в рамках Венеційського кінофестивалю. Незважаючи на свою довгу кар'єру, Джармуш уперше завітав до цього мальовничого італійського міста і не залишив його з пустими руками – "Батько мати сестра брат" було названо найкращим фільмом фестивалю та нагороджено "Золотим Левом".

Американська прем'єра відбулася на Нью-Йоркському фестивалі, а українські кіномани вперше отримали можливість переглянути фільм у жовтні в рамках 9-го Київського Тижня Критики. Аж ось, нарешті картина повноцінно виходить в український прокат.

Фільм "Батько мати сестра брат" / Кадр з фільму

Стильний візуал

Однією із сильних сторін Джармуша завжди було відчуття стилю. У кожній картині йому вдається вдало підібрати кольорову палітру та місце дії, гармонійно доповнивши їх колоритними костюмами, поетичними образами та влучним саундтреком.

Враховуючи це, зовсім не дивно, що з виробництвом нової стрічки йому вирішив допомогти новостворений кінопідрозділ популярного модного будинку Yves Saint Laurent. Функціонуючи всього кілька років вони вже встигли спродюсувати картини Педро Альмодовара ("Дивний спосіб життя"), Паоло Соррентіно ("Партенопа"), Девіда Кроненберга ("Саван"), Жака Одіяра ("Емілія Перез") й ось тепер Джима Джармуша ("Батько мати сестра брат").

Фільм "Батько мати сестра брат" / Кадр з фільму

Одвічна тема

Як ми вже згадували, "Батько мати сестра брат" розповідає глядачам три окремих історії, але всі вони об'єднані однією центральною темою – складнощі комунікації між батьками та дітьми. Ця тема завжди була й завжди буде актуальною майже для кожного, адже сім'я це фундамент нашого соціального існування.

У кожній із трьох новел ми бачимо сестер та братів, що відправляються на зустріч зі своїми батьками. У першій брат і сестра їдуть навідати дивакуватого батька, у другій сестри намагаються не запізнитися на чаювання до педантичної матері, а в третій сестра з братом перебирають спогади, що залишилися від їх батьків.

