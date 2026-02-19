Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.

Дивіться також Уже не "Белла Віта": в Україні вийде ще одна 4-серійна мелодрама

Що відомо про касові збори фільм "Всі відтінки спокуси"?

Всього за перший тиждень прокату боксофіс фільму "Всі відтінки спокуси" перевищив 9,6 мільйонів гривень. Прем'єра стрічки відбулася 12 лютого 2026 року, а напередодні пройшли допрем'єрні покази.

З урахуванням цих показів фільм подивилося 47 367 глядачів, і вдалося зібрати 9 637 645 гривень.

Що відомо про фільм "Всі відтінки спокуси"?