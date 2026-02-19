Про це повідомляє Державне агентство України з питань кіно. У матеріалі дізнаєтесь подробиці.
Дивіться також Уже не "Белла Віта": в Україні вийде ще одна 4-серійна мелодрама
Що відомо про касові збори фільм "Всі відтінки спокуси"?
Всього за перший тиждень прокату боксофіс фільму "Всі відтінки спокуси" перевищив 9,6 мільйонів гривень. Прем'єра стрічки відбулася 12 лютого 2026 року, а напередодні пройшли допрем'єрні покази.
З урахуванням цих показів фільм подивилося 47 367 глядачів, і вдалося зібрати 9 637 645 гривень.
Що відомо про фільм "Всі відтінки спокуси"?
- "Всі відтінки спокуси" – перший в Україні історичний трилер з елементами еротики.
- У головних ролях – Олена Лавренюк ("Кава з кардамоном", "DZIDZIO Контрабас"), Володимир Дантес, Оксана Черкашина ("Клондайк"), володарка нагороди "Золота дзиґа" за фільм "Клондайк", Олена Хохлаткіна ("Памфір"), володарка нагороди "Золота дзиґа" за фільм "Памфір", та Даніель Салем.
- Режисерське крісло стрічки посіла Ірина Громозда – авторка відомих серіалів "Схованки" та "Кава з кардамоном".
- За словами Вероніки Ясінської, CEO Green Light Films, цей фільм – це історія про вибір, бажання й межі свободи, які люди готові перетинати заради інших. Вона додала, що фільм спокушає атмосферою, напруженням і темами, які не залишають байдужими, тому має великий потенціал зацікавити глядачів у прокаті.