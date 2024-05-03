Химерний гумор і шалена боротьба: новий фільм Netflix, що допоможе розслабитися

Netflix постійно тішить глядачів цікавими й незвичними новинками. Нещодавно на платформі вийшов свіжий фільм, що допоможе розслабитися після важкого робочого дня.

Американський комедійний фільм вийшов на стримінговій платформі Netflix сьогодні, 3 травня. У матеріалі Кіно 24 дізнавайтесь детальніше про що ця стрічка.

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Про що новий фільм "Без глазурі"

Фільм переносить глядача у Мічиган 1963 року, ще в ті часи, коли всі снідали пластівцями з молоком. Керівник великої корпорації Kellogg починає працювати над секретним проєктом: прямокутного печива з джемом, який може стати новим революційним продуктом для сніданку.

Компанія хоче першою запровадити свою ідею, але на заваді стає запеклий ворог – інша корпорація злаків Post. Між ними розпочинається шалена боротьба за "геніальний винахід" – поптарти.

"Без глазурі": дивіться трейлер онлайн

Режисером фільму став Джеррі Сайнфрелд, він також зіграв головну роль – керівника Kellogg. Цікаво, що стрічка заснована на реальній історії створення нині відомого бренду й печива Pop-Tarts.

Як оцінюють стрічку

Щодо оцінок критиків, наразі стрічка отримала середній бал за рейтингом IMDb – 5.2.

Відгуки про фільм справді неоднозначні: комусь він видався доволі смішним та цікавим завдяки химерним та подекуди абсурдним поглядом на події, а для когось жарти у цій стрічці дитячі та надто банальні. Але ця кінокартина точно здатна стати доповненням вашого веселого й розслабленого вечора.