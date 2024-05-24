На Netflix прем'єра фільму з Дженніфер Лопес: про що сюжет стрічки

Стрімінгова платформа Netflix продовжує радувати глядачів новинками кіно. Так, 24 травня дебютує нова стрічка "Атлас".

Головну роль в цьому фільмі виконає акторка Дженніфер Лопес. Кіно 24 розповість деталі, про що кінострічка, яка от-от вийде на Netflix.

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"Атлас": який сюжет фільму

За сюжетом, події фільму відбуваються у майбутньому, яке є надзвичайно високотехнологічним. Головна героїня Атлас Шеперд, що є блискучим аналітиком-мізантропом, має сильну недовіру до штучного інтелекту.

Жінка приєднується до місії, щоб захопити робота-втікача, з яким її пов'язує таємниче минуле. Однак, коли плани йдуть не так, як очікувалося, її єдина надія врятувати майбутнє людства від штучного інтелекту – довіряти йому.

"Атлас": дивіться онлайн трейлер фільму

Тож не пропустіть прем'єру фільму "Атлас" та приєднуйтеся до перегляду. Гарного вечірнього кіносеансу!