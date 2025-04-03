Захоплює чи розчаровує: що варто знати про напружений трилер "Голланд" з Ніколь Кідман

Новий психологічний трилер з Ніколь Кідман у головній ролі вийшов на платформі Prime Video 27 березня. Фільм активно обговорюють критики та глядачі, помічаючи цікаві деталі та талановиту гру акторки.

Сценарій фільму був написаний ще у 2013 році, але опинився у "чорному списку". Та через 10 років робота над фільмом відновилась, а тепер ця сатирична стрічка у центрі обговорення. Кіно 24 детальніше розповість, що потрібно знати про цей трилер та які відгуки він отримав.

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Режисеркою фільму виступила Мімі Кейв, а одна з продюсерок та виконавиця головної ролі – Ніколь Кідман. Також серед акторського складу Гаель Гарсія Берналь, Метью Макфедьєн, Джуд Гілл, Рейчел Сеннотт та багато інших.

Сюжет фільму "Голланд"

Події трилера розгортаються у штаті Мічиган на початку нульових, у мальовничому містечку Голланд. Тут щороку відбуваються фестивалі тюльпанів, а архітектура тішить око. Головна героїня Ненсі Вандерґрут, на перший погляд, має щасливе життя вчительки, матері та домогосподарки, у неї гармонійні стосунки з чоловіком Фредом.

Та Ненсі постійно сумнівається щодо вірності чоловіка, який працює офтальмологом. Він часто буває у відрядженнях, а деякі речі в гаражі її дивують. Жінка звертається на допомогу до колеги Дейва, який таємно у неї закоханий, та починає стежити за Фредом.

"Голланд": дивіться трейлер онлайн

Яскравою ознакою фільму є елементи сюрреалізму та барвисті тони. Вони підкреслюють параною та вигаданий світ головної героїні. Стрічка намагається знайти золоту середину між напруженим трилером і сімейною драмою.

Що кажуть критики

Rotten Tomatoes: 23%

Metacritic: 41/100

IMDb: 5,0/10

Чи не всі критики однозначно зійшлись на тому, що акторська гра Ніколь Кідман – неперевершена. У пресі відзначили її талант, різносторонність та сміливість, яку часто недооцінюють.

Однак загалом фільм отримує змішані відгуки. У Variety зазначили, що стрічка показує тільки погляд головного персонажа, забуваючи про інших, що є спірним ходом.

У The Hollywood Reporter відзначили самобутність стилю режисерки, що додає фільму тривожної та дискомфортної атмосфери.

Рецензентка The Guardian відзначила яскраві деталі, що контрастують з похмурим сюжетом. Однак зауважила, що навряд цей заплутаний фільм можна комусь рекомендувати, бо він є "хаосом, що розчаровує". Інші критики вказали на зайву розтягненість сюжету, недопрацьованість другорядних персонажів і слабкий сценарій.