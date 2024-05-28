Випадково відзнятий бій: Олег Сенцов зняв фільм, який покаже справжнє обличчя війни

Новий фільм українського режисера та військового Олега Сенцова "Реал" вперше покажуть на 59-му Міжнародному кінофестивалі в Карлових Варах (Чехія). Це фестиваль "класу А" що вважається одним із ключових у Центральній та Східній Європі.

Картину продемонструють у межах програми "Спеціальні покази". Фестиваль триватиме з 28 червня до 6 липня.

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Як створювалась стрічка "Реал"

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Олег Сенцов доєднався до українського війська та воював на південно-східному фронті. Улітку 2023 він випадково зняв один із боїв, коли його БТР був уражений ворогом.

Олег опинився в найближчий траншеї та за допомогою радіозв’язку намагався організувати евакуацію частини свого підрозділу, який був під обстрілом, майже без боєприпасів, на позиції під кодовою назвою "Реал".

Цей незаплановано зафільмований тактичною камерою режисера матеріал став документальною стрічкою.

"Реал" – це не кіно в класичному його розумінні. Це шматок життя на війні, який був знятий випадково, але який показує його справжнє обличчя без прикрас та фальші,

– коментує Олег Сенцов.

Хто долучився до створення стрічки

Фільм "Реал" є спільною продукцією України та Хорватії. Над його створенням працювали продюсери Олег Сенцов ("Край Кінема"), Денис Іванов ("Артхаус Трафік"), Майк Дауні (Downey Inc), Борис Т. Матич і Лана Матич (Propeler Film).

Стрічка отримала підтримку від Європейського Фонду Солідарності з Українськими Фільмами та Проєкту "Документування України", ініційованого Інститутом гуманітарних наук (IWM, Відень). Також фільм підтримала програма FILMBOOST від Deutsche Filmakademie у співпраці з ГО "Докудейз".