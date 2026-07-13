Вийшов трейлер фільму про Кузьму Скрябіна: уперше покажуть архіви, яких ніхто не бачив

Про Андрія Кузьменка вже написали книжки, зняли художній фільм, розібрали його цитати на мотиваційні картинки й, здається, давно записали до списку "легенд". Але є одна проблема: чим більше міфів навколо людини, тим менше залишається самої людини.

Саме це, схоже, і вирішили виправити творці документальної драми "Кузьма: Страшно веселий", яка виходить у всеукраїнський прокат вже 13 серпня. Разом із анонсом команда представила офіційний трейлер стрічки. Команда поділилась деталями зйомок та розповіла про реакцію дружини Андрія.

Про що фільм "Кузьма: Страшно веселий"

Фільм розповідає про творчий шлях фронтмена гурту "Скрябін", його внутрішні зміни, самоіронію та життя на максимальній швидкості. Таке, яке обірвалося занадто рано, але, здається, досі не натиснуло на паузу для тих, хто слухає його пісні.



"Кузьма: Страшно веселий": дивитись трейлер

Як знімали фільм "Кузьма: Страшно веселий"



"Кузьма: Страшно веселий" / Кадр з фільму



За стрічкою стоїть студія KNIFE! Films, яка вже добре знайома українському глядачеві після документального фільму "Яремчук: Незрівнянний світ краси". Режисером став Артем Григорян, продюсером – Максим Сердюк.

Минуло вже понад десять років після загибелі Кузьми. За цей час про нього сказали, здається, все. Хоча є нюанс: часто говорили про нього, але дедалі рідше можна було почути його самого. Саме тому автори пішли іншим шляхом – дали слово архівам.

І цифри тут справді вражають. Команда майже півтора року працювала з понад 400 годинами відео- й аудіоматеріалів та більш ніж 22 тисячами фотографій. Більшість із них глядачі побачать уперше. Тож замість чергового переказу біографії стрічка дозволяє самому Андрію Кузьменку розповісти власну історію.



"Кузьма: Страшно веселий" / Кадр з фільму



Дружина музиканта Світлана Бабійчук зізналася, що найбільше шкодує лише про одне – Андрій не побачить, із якою любов'ю створили цей фільм. Хоча додає: цілком можливо, що він уже дивиться його "десь із хмаринки" і, як завжди, не стримується від свого фірмового: "Ну, ви, чуваки, даєте…".

За словами режисера Артема Григоряна, команда свідомо відмовилася від міфологізації героя. Натомість прагнула показати Кузьму таким, яким його знали близькі: смішним, різким, вразливим, добрим і дуже чесним. Саме ця чесність, на думку авторів, і зробила його близьким для мільйонів українців.

Прем’єра фільму в світі



"Кузьма: Страшно веселий" / Кадр з фільму



До речі, стрічку покажуть не лише в Україні. Паралельно з національним прокатом фільм вийде ще у 20 країнах, де його зможуть побачити українці за кордоном.

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