Вражає яскравістю та щемливою темою: що треба знати про "Еліо", новий шедевр від Pixar
- Мультфільм "Еліо" від Pixar розповідає про 11-річного хлопчика, який стає послом Землі в іншій галактиці після встановлення зв'язку з інопланетянами.
- Критики відзначають яскравість кольорів і чарівний світ, але вказують на непослідовність сюжету та творчий спад Pixar.
У прокат вийшов новий мультфільм від Pixar у жанрі наукової фантастики. Це один з найочікуваніших мультиків цього року, що може претендувати на звання однієї з найкращих анімаційних стрічок за останній час.
Мультфільм "Еліо" обіцяє занурити глядачів у міжгалактичні пригоди хлопчика з добрим серцем та відданими друзями. Кіно 24 розповість більше про те, чи варто побачити стрічку та що про неї відомо.
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Про що розповідає "Еліо"
Еліо – 11-річний незвичайний хлопчик, який переїжджає до своєї тітки Ольги після того, як втратив батьків. Тепер він вважає себе невдахою та почувається дуже самотнім. Еліо захоплюється космосом і Всесвітом та мріє бути викраденим інопланетянами.
Його єдина рідна людина, тітка Ольга, намагається знайти з ним спільну мову, однак це не вдається так просто. Жінка працює в таємній організації, яка вірить у позаземні форми життя. Нарешті їм вдається встановити зв'язок з інопланетянами.
Зрештою мрія Еліо здійснюється. Організація об'єднаних розвинених видів всесвіту вирішила, що саме він є послом Землі. Його помилково переміщують в іншу галактику, де він має стати захисником.
"Еліо": дивіться трейлер онлайн
Що кажуть критики
Rotten Tomatoes – 87%
Metacritic – 66/100
IMDb – 7,2/10
Критики хвалять мультфільм за яскраві кольори та чарівний світ з незвичними прибульцями, який приносить добрі та веселі емоції. Щира й цікава історія відгукується в серцях багатьох, особливо що стосується самотності.
Натхненний темою самопізнання й упевненості в собі, новий космічний шедевр Pixar – "Еліо" – захоплює уяву чарівним світом оригінальних створінь, що вражає своєю яскравістю та фантазією,
– так звучить висновок критиків на Rotten Tomatoes.
У негативних відгуках натомість кажуть, що сюжет іноді непослідовний, а творча іскра Pixar вже згасла.
Зокрема, The Guardian описує фільм як "чарівну і химерну пригоду з емоційною глибиною", де авторам вдалося віднайти баланс гумору і чуттєвості. Тоді як Vanity Fair вважає, що фільм "не врятує Pixar від творчого спаду", називаючи деякі аспекти фільму "похідними" і "поспішними".
За відгуками "Еліо" може здатись доволі посереднім фільмом: візуально цікавим та емоційно резонансним, але точно не найкращим серед інших творінь Pixar. Проте це хороша сімейна історія на зворушливу тематику, що сподобається багатьом.