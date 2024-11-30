Чи варто дивитися "Вбивайте усвідомлено": новий нестандартний серіал Netflix захоплює глядачів

Новий серіал "Вбивайте усвідомлено" поєднав кілька жанрів: кримінал, комедію та детектив. Він вже кілька тижнів не виходить зі списків найпопулярнішого на Netflix у багатьох країнах.

Німецький мінісеріал розповідає про адвоката мафії, який шукає балансу в житті. 24 Канал розповість більше про нестандартний кримінальний трилер, який захопив глядачів.

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Серіал "Вбивайте усвідомлено", що складається з 8 епізодів, вийшов на Netflix 31 жовтня 2024 року. Він заснований на однойменному романі Карстена Дуссе.

Сюжет серіалу "Вбивайте усвідомлено"

У центрі історії – мафіозний адвокат Бйорн Дімелі, який намагається знайти поєднати роботу й особисте життя. Він не може проводити достатньо часу з сім'єю навіть в особливі дні через зайнятість. Причиною цього найбільший клієнт Бйорна – мафіозний бос, який змушує адвоката постійно залишатися в динаміці.

Через роботу у Бйорна вкрай складні стосунки з дружиною, а з донькою близький зв'язок практично втратився. Тому через абсолютний хаос у житті чоловік записався на семінар на тему усвідомленості. Чоловік сподівається, що це допоможе йому знайти гармонію та баланс. Але техніки, які він отримав на семінарі, показують його темну сторону.

"Вбивайте усвідомлено": дивіться трейлер онлайн

Перший сезон завершився багатьма курйозними моментами й запитаннями, на які глядач не зміг знайти відповіді. Ймовірно, що творці продовжать його на другий сезон.

Кому сподобається цей трилер

Критики вбачають схожість цього серіалу з "Декстером" та австралійською стрічкою Mr. Inbetween. Це також похмура чорна комедія, де гумор можна знайти у найтемніших моментах. Він захоплює глядача від початку до кінця завдяки гостроті сюжету, лаконічності та акторській грі.

Оскільки серіал складається всього з 8 епізодів, його можна переглянути за вечір чи вихідні. Він сподобається глядачам, які є прихильниками нестандартного і дивного гумору та люблять пізнавати темні сторони людської поведінки.