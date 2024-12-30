Що дивитися на Новий рік: 4 українські фільми для затишного свята

В Україні створюють все більше якісних та цікавих фільмів. І хоч серед цих стрічок не так багато саме новорічних і різдвяних, на свята варто дивитися не лише "Сам удома" чи "Гаррі Поттера", але й підтримувати вітчизняний контент.

24 Канал підготував добірку фільмів, які можна переглянути у період новорічних свят. Ці стрічки не залишать байдужими.

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"Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке"

У фільмі, де поєдналася магія та герої українських легенд розповідає про події в епоху Запорізької Січі. Чорт укладає парі зі святим Петром: він має протримати козака Семена в пеклі аж до Різдва. Якщо йому це вдасться – усі козаки загинуть навіки. Щоб Семен вийшов з пастки, він повинен виховати малих вередливих чортенят.

"Пекельна хоругва, або Різдво Козацьке": дивіться трейлер онлайн

"Збори ОСББ"

Нова українська комедія з зірковим акторським складом розповідає про мешканців багатоквартирного будинку, які збираються разом, щоб обговорити купівлю генератора для всіх. На зборах завжди точаться жваві дискусії, а особливо, коли доводиться вирішувати – кому важливіше бути зі світлом під час вимкнень.

"Збори ОСББ": диіться трейлер онлайн

"Щедрик"

У центрі сюжету – українська, польська та єврейські сім'ї, які опиняються в окупації та потерпають від тиску. Під час війну вони живуть однією сім'єю та сподіваються на заільнення. У розпачі українська дівчинка Софія хоче примирити весь світ. Вона сподівається, що їй вдасться це зробити завдяки різдвяному "Щедрику".

"Щедрик": дивіться трейлер онлайн

"Памфір"

Події стрічки відбуваються у карпатському селі близько кордону з Румунією. Підлітки готуються святкувати Маалнку та роблять різноманітні маски. Тим часом додому повертається колишній контрабантист Памфір, де його чекали дружина і син. Тепер він хоче заробляти кошти по-чесному, однак кримінальнеминуле не готове його відпускати.

"Памфір": дивіться трейлер онлайн

Крім цих фільмів, у прокат 1 січня вийде ще одна новорічна прем'єра – "Потяг у 31 грудня". Охочі матимуть нагоду подивитися цей фільм на зимові вихідні.