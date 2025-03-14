Ідеальна комедія на вечір: найновіший серіал-хіт від Netflix підкорює глядачів
- Серіал "Плеймейкерка" з Кейт Гадсон став найпопулярнішим на Netflix.
- Сюжет зосереджено на Айлі Ґадсон, яка керує баскетбольною франшизою, долаючи сексизм та стереотипи. Серіал вже продовжили на другий сезон.
Прем'єра нового серіалу Netflix "Плеймейкерка" потішила любителів комедії та романтики. Це спортивне телешоу з Кейт Гадсон у головній ролі вже підкорило глядачів.
"Плеймейкерка" стала найпопулярнішим серіалом Netflix не лише в Україні, але й у Великій Британії та ще 89 країнах, пише Кіно 24. Проєкт тримається у топах вже понад два тижні з моменту прем'єри, за цей час його подивилися понад 21 мільйон разів.
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Спортивну комедію створили, Мінді Калінг, Айк Барінгольц і Девід Стассен. Головну роль зіграла знаменита Кейт Гадсон. Перший сезон серіалу складається з 10 серій. Після успіху його вже продовжили на другий сезон.
Сюжет нового хіта Netflix
У центрі сюжету – Айла Ґадсон – єдина сестра у родині братів. Попри свою рішучість та амбіційність вона часто залишалась в тіні своїх рідних-чоловіків. Але настав час це виправити. Айла стає керівницею професійної баскетбольної франшизи, якою керував її брат. Тепер дівчина теж стає частиною сімейного бізнесу, де багато труднощів, скептицизму в її бік та стереотипів.
Айла стикається з різноманітними перешкодами – сексизмом, суперництвом з братами й хаотичним спортивним світом. Її особисте та професійне життя стають для дівчини випробовуваннями. Адже вона мусить швидко адаптовуватись до нових правил, бути лідеркою і впевнено ухвалювати важливі рішення.
"Плеймейкерка": дивіться трейлер онлайн
Кінокритики й кіномани позитивно оцінюють перший сезон "Плеймейкерки". На Rotten Tomatoes його оцінюють у 78%, а Metacritic присвоїв серіалу 65 балів зі 100.
У серіалі поєднався легкий гумор та важлива тема про особистісне зростання, подолання стереотипів та роль жінки у світі, де домінують чоловіки. Він надихає й вражає – саме тому аудиторія вивела його на перше місце в рейтингу.