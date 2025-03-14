Ідеальна комедія на вечір: найновіший серіал-хіт від Netflix підкорює глядачів

Прем'єра нового серіалу Netflix "Плеймейкерка" потішила любителів комедії та романтики. Це спортивне телешоу з Кейт Гадсон у головній ролі вже підкорило глядачів.

"Плеймейкерка" стала найпопулярнішим серіалом Netflix не лише в Україні, але й у Великій Британії та ще 89 країнах, пише Кіно 24. Проєкт тримається у топах вже понад два тижні з моменту прем'єри, за цей час його подивилися понад 21 мільйон разів.

Дивіться також Українці обурені фіналом "Парочки слідчих": чи буде 2 сезон серіалу

Спортивну комедію створили, Мінді Калінг, Айк Барінгольц і Девід Стассен. Головну роль зіграла знаменита Кейт Гадсон. Перший сезон серіалу складається з 10 серій. Після успіху його вже продовжили на другий сезон.

Сюжет нового хіта Netflix

У центрі сюжету – Айла Ґадсон – єдина сестра у родині братів. Попри свою рішучість та амбіційність вона часто залишалась в тіні своїх рідних-чоловіків. Але настав час це виправити. Айла стає керівницею професійної баскетбольної франшизи, якою керував її брат. Тепер дівчина теж стає частиною сімейного бізнесу, де багато труднощів, скептицизму в її бік та стереотипів.

Айла стикається з різноманітними перешкодами – сексизмом, суперництвом з братами й хаотичним спортивним світом. Її особисте та професійне життя стають для дівчини випробовуваннями. Адже вона мусить швидко адаптовуватись до нових правил, бути лідеркою і впевнено ухвалювати важливі рішення.

"Плеймейкерка": дивіться трейлер онлайн

Кінокритики й кіномани позитивно оцінюють перший сезон "Плеймейкерки". На Rotten Tomatoes його оцінюють у 78%, а Metacritic присвоїв серіалу 65 балів зі 100.

У серіалі поєднався легкий гумор та важлива тема про особистісне зростання, подолання стереотипів та роль жінки у світі, де домінують чоловіки. Він надихає й вражає – саме тому аудиторія вивела його на перше місце в рейтингу.