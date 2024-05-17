Змусить затамувати подих: на Netflix відбудеться прем'єра нового серіалу

Цей місяць на стрімінговій платформі Netflix насичений на прем'єри, які точно припадуть до душі кожному. Так, серед усіх нових серіалів на глядачів чекає і дебютний показ стрічки "Шоу 8", який точно не залишиться поза увагою.

Саме сьогодні, 17 травня, відбудеться прем'єра цього серіалу. Кіно 24 розповість, яких сюжетних перипетій в кадрі очікувати глядачам.

Дивіться також Нокаут від яскравих емоцій: 3 найкращі фільми про боксерів

"Шоу 8"

Це новий корейський серіал, який складається з 8 епізодів.

За сюжетом, восьмеро людей замкнені у загадковій восьмиповерхівці та беруть участь у заманливому, але небезпечному шоу, заробляючи гроші за час, проведений там. Вони боротимуться за головний приз, який сягає астрономічних 44,8 мільярда. Вони стикаються з жорстокими правилами. Щоб виграти, їм потрібно витримати 100 днів у невеликій студії, оскільки всі покупки мають 1000-кратну націнку, вирахувану з призу. Що ж вийде з цього задуму?

"Шоу 8": дивіться онлайн трейлер серіалу

Тож не пропустіть прем'єру захопливого серіалу та пориньте у світ цікавих пригод на екрані. Приємного перегляду!