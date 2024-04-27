Неймовірна історична драма: новий серіал Netflix, який можна подивитися за вихідні
Якщо ви не фанат довгих і затягнутих серіалів, пропонуємо звернути увагу на коротку стрічку з 6 епізодів. Італійська історична драма триматиме у напрузі від початку до самого завершення.
Кіно 24 розповість про короткий серіал "Бандити: У пошуках золота". Стрічка з'явилася на Netflix 23 квітня 2024 року і складається з 6 епізодів, тому його можна подужати за ці вихідні.
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"Бандити: У пошуках золота": про що серіал
Події серіалу розгортаються у південній Італії ХІХ століття, через два роки після об'єднання італійських провінцій. У центрі сюжету жінка Філомена, яка перебуває у скрутному становищі. Вона втекла від розкішного, але сумного життя у своєму селі на пошуки кращої долі.
Жінка приєднується до групи розбійників. Вона не тільки хоче стати частиною колективу, але й очолити його. Філомена стає справжньою розбійницею і керує наймасштабнішими злочинцями в Італії.
"Бандити: У пошуках золота: дивіться трейлер онлайн
Опис епізодів
- Епізод 1 – "Карта". У домі Філомени з'являється карта скарбів. Її гучна сварка з чоловіком переходить усі межі. Боривітер укладає угоду з п'ємонтцями.
- Епізод 2 – "Гвинтівка". Банда Монако погодилась прийняти Філомену, але не всі їй довіряють. Боривітер прямує до в'язниці Міньяно
- Епізод 3 – "Бик". Філомена хоче довести Боривітеру, що їй можна довіряти. Але вона робить помилку.
- Епізод 4 – "Із землі зродились". Філомена хоче привести банду до скарбу, але вони опиняються у складній ситуації. У групі підозрюють, що у колективі є зрадник.
- Епізод 5 – "Наречена, вбивця й божевільна". У групі стається розкол, Боривітер під загрозою, Філомена у розпачі.
- Епізод 6 – "Колодязь". У Філомени з'являється сміливий план. Битва за золото вже близько.
6-серійна драма високо оцінена критиками. Водночас за деякими думками, серіал романтизує грабіж і злочинницьку діяльність. Високо оцінені також декорації та костюми, що переносять в тогочасну Італію.