Неймовірна історична драма: новий серіал Netflix, який можна подивитися за вихідні

Якщо ви не фанат довгих і затягнутих серіалів, пропонуємо звернути увагу на коротку стрічку з 6 епізодів. Італійська історична драма триматиме у напрузі від початку до самого завершення.

Кіно 24 розповість про короткий серіал "Бандити: У пошуках золота". Стрічка з'явилася на Netflix 23 квітня 2024 року і складається з 6 епізодів, тому його можна подужати за ці вихідні.

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"Бандити: У пошуках золота": про що серіал

Події серіалу розгортаються у південній Італії ХІХ століття, через два роки після об'єднання італійських провінцій. У центрі сюжету жінка Філомена, яка перебуває у скрутному становищі. Вона втекла від розкішного, але сумного життя у своєму селі на пошуки кращої долі.

Жінка приєднується до групи розбійників. Вона не тільки хоче стати частиною колективу, але й очолити його. Філомена стає справжньою розбійницею і керує наймасштабнішими злочинцями в Італії.

"Бандити: У пошуках золота: дивіться трейлер онлайн

Опис епізодів

Епізод 1 – " Карта ". У домі Філомени з'являється карта скарбів. Її гучна сварка з чоловіком переходить усі межі. Боривітер укладає угоду з п'ємонтцями.

". У домі Філомени з'являється карта скарбів. Її гучна сварка з чоловіком переходить усі межі. Боривітер укладає угоду з п'ємонтцями. Епізод 2 – " Гвинтівка ". Банда Монако погодилась прийняти Філомену, але не всі їй довіряють. Боривітер прямує до в'язниці Міньяно

". Банда Монако погодилась прийняти Філомену, але не всі їй довіряють. Боривітер прямує до в'язниці Міньяно Епізод 3 – " Бик ". Філомена хоче довести Боривітеру, що їй можна довіряти. Але вона робить помилку.

". Філомена хоче довести Боривітеру, що їй можна довіряти. Але вона робить помилку. Епізод 4 – " Із землі зродились ". Філомена хоче привести банду до скарбу, але вони опиняються у складній ситуації. У групі підозрюють, що у колективі є зрадник.

". Філомена хоче привести банду до скарбу, але вони опиняються у складній ситуації. У групі підозрюють, що у колективі є зрадник. Епізод 5 – " Наречена, вбивця й божевільна ". У групі стається розкол, Боривітер під загрозою, Філомена у розпачі.

". У групі стається розкол, Боривітер під загрозою, Філомена у розпачі. Епізод 6 – "Колодязь". У Філомени з'являється сміливий план. Битва за золото вже близько.

6-серійна драма високо оцінена критиками. Водночас за деякими думками, серіал романтизує грабіж і злочинницьку діяльність. Високо оцінені також декорації та костюми, що переносять в тогочасну Італію.