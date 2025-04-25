25 квітня, 19:12
Можна подивитися за день: серіал, який став найпопулярнішим на Нетфлікс
Основні тези
- Серіал "Садівник" на Netflix, що складається з шести епізодів, став найпопулярнішим цього тижня.
- Сюжет розповідає про Елмера, який виконує замовні вбивства під прикриттям садівника, але закохується в одну з жертв.
Нарешті довгоочікувана п'ятниця й можна насолодитися проведенням часу вдома. Щоб не нудьгувати, радимо приготувати улюблені смаколики та увімкнути серіал.
Кіно 24 пропонує до перегляду новий серіал Netflix, що складається з шести епізодів. Це кримінальна драма "Садівник", яка цього тижня очолила рейтинг найпопулярніших серіалів.
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Елмер працює на свою маму – виконує замовні вбивства під прикриттям садівника. Через травму хлопець не має жодних почуттів, тож цим і користається його мати. Однак одного разу все йде не за планом – хлопець закохується в одну з замовлених жертв.
"Садівник": дивіться онлайн трейлер серіалу
Опис серій
- 1 епізод. Елмер – безжалісний убивця, який працює під виглядом садівника. Його наступною жертвою має стати Віолета – молода дівчина з власними проблемами. Поліція підозрює, що зниклу людину вбили.
- 2 епізод. Віолета й Елмер зближуються, водночас хлопець знаходить нову жертву. Однак тоді у вбивці вперше з'являються думки, чи не знехтувати наказами матері.
- 3 епізод. Чіна обговорює виконання замовлення Елмера за нього. Пошуки зниклої людини викликають запитання про минуле Віолети та її останнього партнера.
- 4 епізод. Торрес і Каррера відвідують професора, який може їм допомогти. Мати й син віддаляються одне від одного, а Елмер умовляє Віолету провести час разом.
- 5 епізод. Після сварки з Віолетою Елмер обмірковує своє завдання. Торрес і Каррера викривають можливе місцезнаходження основного підозрюваного.
- 6 епізод. Чіна обіцяє синові приховати докази від поліції, але чи зможе Елмер довіритись матері?