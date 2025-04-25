Можна подивитися за день: серіал, який став найпопулярнішим на Нетфлікс

Нарешті довгоочікувана п'ятниця й можна насолодитися проведенням часу вдома. Щоб не нудьгувати, радимо приготувати улюблені смаколики та увімкнути серіал.

Кіно 24 пропонує до перегляду новий серіал Netflix, що складається з шести епізодів. Це кримінальна драма "Садівник", яка цього тижня очолила рейтинг найпопулярніших серіалів.

Не пропустіть Легкі фільми на вечір, які допоможуть розслабитись після робочого дня

Елмер працює на свою маму – виконує замовні вбивства під прикриттям садівника. Через травму хлопець не має жодних почуттів, тож цим і користається його мати. Однак одного разу все йде не за планом – хлопець закохується в одну з замовлених жертв.

"Садівник": дивіться онлайн трейлер серіалу

Опис серій