Творці "Воно: Ласкаво просимо до Деррі" розкрили моторошні подробиці 2 сезону

Другий сезон обіцяє бути ще кривавішим. І цього разу до жахів додадуться гангстери, пограбування та атмосфера Великої депресії. Словом, звичайний день у Деррі.

Як повідомляє Entertainment Weekly, новий сезон перенесе глядачів у 1935 рік, а його сюжет розгортатиметься навколо жорстокої банди злочинців. Шоуранер серіалу Бред Калеб Кейн розкрив перші подробиці продовження популярного горору за мотивами творів Стівена Кінга.

Що відомо про другий сезон "Воно: Ласкаво просимо до Деррі"

Події розгортатимуться на 27 років раніше, ніж у першому сезоні, – за часів Великої депресії. У центрі сюжету опиниться банда Бредлі, яка грабувала банки та тероризувала мешканців Деррі. Згідно з романом Стівена Кінга, місцеві жителі влаштували злочинцям криваву засідку. І, звісно, Пеннівайз не міг пропустити таку розвагу.



"Воно: Ласкаво просимо до Деррі" 2 сезон: дивитись тизер

За словами Кейна, новий сезон нагадуватиме класичний гангстерський фільм Warner Bros., але крізь призму жахів Стівена Кінга.

Він буде дуже, дуже кривавим і зовсім не схожим на перший сезон, – заінтригував шоуранер.

Хто цього разу зіграє Пеннівайза

Офіційний акторський склад другого сезону поки не оголосили. Однак творці активно натякають, що Білл Скашгорд знову перевтілиться в моторошного клоуна.

Наразі сценаристи вже завершили роботу над кількома епізодами та розробили понад половину сюжету. Проєкт поступово наближається до підготовки зйомок.

До роботи також залучені режисер фільмів "Воно" Енді Мускетті та його сестра, продюсерка Барбара Мускетті. Точну дату прем'єри HBO поки не оголосив.

Маємо для вас добірку горорів на вечір, поки ви чекаєте прем’єри нового сезону серіалу "Воно: Ласкаво просимо до Деррі".