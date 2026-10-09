Для моторошної п’ятниці 24 Канал зібрав п’ять атмосферних фільмів на межі фолку, містики й психологічного трилера. Тут є ізольовані острови, давні істоти, дивні діти, ліси, в які категорично не варто заходити, і люди, котрі традиційно ігнорують усі очевидні попередження.

"Маяк"

Рік: 2019

Жанр: психологічний горор, фолк-горор, драма

IMDb: 7,3

Двоє доглядачів маяка опиняються на віддаленому острові наприкінці XIX століття. Алкоголь, самотність, море та взаємна ненависть поступово роблять свою справу – і вже незрозуміло, де реальність, де божевілля, а де русалка, яку краще було взагалі не бачити.

Що кажуть критики: у фільму 90% на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо хвалили чорно-білу операторську роботу, Роберта Паттінсона та Віллема Дефо й те, як Роберт Еґґерс перетворив двох чоловіків на острові на майже міфологічний кошмар.

"Маяк": дивитись трейлер

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"Непрохані"

Рік: 2009

Жанр: психологічний горор, містика, трилер

IMDb: 6,3

Після лікування у психіатричній клініці Анна повертається додому й дізнається, що її батько вже влаштовує нове життя з колишньою доглядальницею матері. А потім починаються привиди, підозри у вбивстві та сімейні секрети, через які звичайна розмова за вечерею здається дуже недооціненим способом вирішувати проблеми.

Що кажуть критики: вони дали всього лише 31% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили похмуру атмосферу, але дорікали фільму передбачуваними поворотами.

"Непрохані": дивитись трейлер

"Агнець"

Рік: 2021

Жанр: фолк-горор, темне фентезі психологічна драма

IMDb: 6,3

Бездітна пара живе на фермі серед ісландських гір і одного дня знаходить у хліві дуже незвичайне новонароджене створіння. Подружжя вирішує виховувати його як власну дитину.

Що кажуть критики: 86% на Rotten Tomatoes. Стрічку хвалили за оригінальність, атмосферу та гру Нумі Рапас, хоча попереджали: це дуже повільне кіно, яке більше тривожить, ніж лякає.

"Агнець": дивитись трейлер

"Спостерігачі"

Рік: 2024

Жанр: фолк-горор, містика, трилер

IMDb: 5,7

Міна губиться у величезному лісі на заході Ірландії й знаходить дивний притулок, де вже живуть троє незнайомців. Щоночі всі вони повинні стояти перед великим склом, поки щось із лісу спостерігає за ними.

Що кажуть критики: у дебюту Ішани Найт Ш’ямалан лише 32% на Rotten Tomatoes. Атмосферу й візуальну частину хвалили, а ось сценарій та надмірні пояснення – значно менше.

"Спостерігачі": дивитись трейлер

"Ритуал"

Рік: 2017

Жанр: фолк-горор, містика

IMDb: 6,4

Четверо друзів вирушають у похід шведськими лісами після смерті свого товариша. Звісно, вони вирішують скоротити дорогу через хащі. І звісно, це рішення приблизно на рівні "давайте розділимося і перевіримо підвал". У лісі на них чекають дивні символи, покинуті будинки та дещо значно давніше за туристичні маршрути Google Maps.

Що кажуть критики: 74% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалили похмуру скандинавську атмосферу, дизайн істоти та вміння режисера Девіда Брукнера перетворити звичайний похід на дуже переконливу рекламу міського відпочинку.

"Ритуал": дивитсиь трейлре

Ну і поки є настрій до горорів - добірка фільмів по типу "Оселя зла" вам у поміч.