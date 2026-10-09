Для моторошної п’ятниці 24 Канал зібрав п’ять атмосферних фільмів на межі фолку, містики й психологічного трилера. Тут є ізольовані острови, давні істоти, дивні діти, ліси, в які категорично не варто заходити, і люди, котрі традиційно ігнорують усі очевидні попередження.
"Маяк"
Рік: 2019
Жанр: психологічний горор, фолк-горор, драма
IMDb: 7,3
Двоє доглядачів маяка опиняються на віддаленому острові наприкінці XIX століття. Алкоголь, самотність, море та взаємна ненависть поступово роблять свою справу – і вже незрозуміло, де реальність, де божевілля, а де русалка, яку краще було взагалі не бачити.
Що кажуть критики: у фільму 90% на Rotten Tomatoes. Оглядачі особливо хвалили чорно-білу операторську роботу, Роберта Паттінсона та Віллема Дефо й те, як Роберт Еґґерс перетворив двох чоловіків на острові на майже міфологічний кошмар.
"Маяк": дивитись трейлер
"Непрохані"
Рік: 2009
Жанр: психологічний горор, містика, трилер
IMDb: 6,3
Після лікування у психіатричній клініці Анна повертається додому й дізнається, що її батько вже влаштовує нове життя з колишньою доглядальницею матері. А потім починаються привиди, підозри у вбивстві та сімейні секрети, через які звичайна розмова за вечерею здається дуже недооціненим способом вирішувати проблеми.
Що кажуть критики: вони дали всього лише 31% на Rotten Tomatoes. Критики хвалили похмуру атмосферу, але дорікали фільму передбачуваними поворотами.
"Непрохані": дивитись трейлер
"Агнець"
Рік: 2021
Жанр: фолк-горор, темне фентезі психологічна драма
IMDb: 6,3
Бездітна пара живе на фермі серед ісландських гір і одного дня знаходить у хліві дуже незвичайне новонароджене створіння. Подружжя вирішує виховувати його як власну дитину.
Що кажуть критики: 86% на Rotten Tomatoes. Стрічку хвалили за оригінальність, атмосферу та гру Нумі Рапас, хоча попереджали: це дуже повільне кіно, яке більше тривожить, ніж лякає.
"Агнець": дивитись трейлер
"Спостерігачі"
Рік: 2024
Жанр: фолк-горор, містика, трилер
IMDb: 5,7
Міна губиться у величезному лісі на заході Ірландії й знаходить дивний притулок, де вже живуть троє незнайомців. Щоночі всі вони повинні стояти перед великим склом, поки щось із лісу спостерігає за ними.
Що кажуть критики: у дебюту Ішани Найт Ш’ямалан лише 32% на Rotten Tomatoes. Атмосферу й візуальну частину хвалили, а ось сценарій та надмірні пояснення – значно менше.
"Спостерігачі": дивитись трейлер
"Ритуал"
Рік: 2017
Жанр: фолк-горор, містика
IMDb: 6,4
Четверо друзів вирушають у похід шведськими лісами після смерті свого товариша. Звісно, вони вирішують скоротити дорогу через хащі. І звісно, це рішення приблизно на рівні "давайте розділимося і перевіримо підвал". У лісі на них чекають дивні символи, покинуті будинки та дещо значно давніше за туристичні маршрути Google Maps.
Що кажуть критики: 74% на Rotten Tomatoes. Оглядачі хвалили похмуру скандинавську атмосферу, дизайн істоти та вміння режисера Девіда Брукнера перетворити звичайний похід на дуже переконливу рекламу міського відпочинку.
"Ритуал": дивитсиь трейлре
Ну і поки є настрій до горорів - добірка фільмів по типу "Оселя зла" вам у поміч.