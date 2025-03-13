Ця історія підкорює серця: який новий український фільм вже можна подивитись у кіно

13 березня в українських кінотеатрах відбулася прем'єра романтичної комедії "Відпустка наосліп". Це дебютна робота режисерки Валерії Фадєєвої.

Фільм обіцяє підкорити серця глядачів, адже гармонійно поєднує романтику, гумор та глибоку соціальну тематику, зокрема питання адаптації військових до цивільного життя. Детальніше про "Відпустку наосліп" – розповідає Кіно 24.

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"Відпустка наосліп": що відомо про фільм

"Відпустка наосліп" розповідає історію успішної київської бізнеследі Анни. Жінка користується повагою керівництва, але її підлеглі не поділяють цього захоплення через суворий стиль управління. Щоб трохи перепочити від вимогливої начальниці, працівники відправляють її у вимушену відпустку до мальовничих Карпат. Ця поїздка принесе Анні нові пригоди та неочікувані знайомства, зокрема з місцевим жителем Назаром.

Головні ролі виконали телеведучі Тетяна Малкова та Даніель Салем. Водночас глядачі матимуть змогу спостерігати за акторською грою співачки Lida Lee, для якої фільм став дебютом у повнометражному кіно.

Знімання стрічки проходили в Україні, у Карпатах, а також за кордоном – у Словаччині, місті Братиславі. Офіційним саундтреком фільму стала пісня "Вимолив" у виконанні Jerry Heil, MONATIK та Євгена Хмари.

"Відпустка наосліп": дивіться трейлер фільму онлайн

Нагадаємо, 6 березня в український кінопрокат вийшов найновіший казковий блокбастер "Королівські пригоди". Цей фільм створений за мотивами класичної казки про приборкання норовливої принцеси від авторки "Трьох горішків для Попелюшки". За сюжетом, в одному королівстві, у доброго короля була гарна, але дуже пихата донька-принцеса, яка ніяк не погоджувалася виходити заміж. Та одного дня прекрасний принц із сусіднього могутнього королівства закохався у неї без тями.