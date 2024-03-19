Українці фанатіють від нового серіалу "Просто Надія": чим він підкорив глядачів

Прем'єра стрічки відбулась 11 березня. Це мелодрама, яка вразить багатьох українців, які були змушені покинути свої домівки через війну. Ви побачите історію про жінку, якій довелося будувати своє життя з самого початку і самостійно ставати на ноги.

Українці вже встигли оцінити перші серії цієї нової історії й закохатись у сюжет. Читайте в матеріалі Кіно 24, які відгуки про серіал пишуть у мережі та що відомо про стрічку "Просто Надія".

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"Просто Надія": що відомо про серіал

Сюжет знайомить глядачів з Надією Ткаченко, матір'ю трьох дітей, яка присвятила все своє життя вихованню дітей та турботі про чоловіка.

Родина жила у Харкові, мала власний будинок і стабільний достаток, який забезпечував глава сім'ї, Юрій Ткаченко. Проте війна розбила не лише їхні домівки та мрії, але й родину. Юрій не зміг впоратися з випробуваннями війни та фінансовими труднощами. Він відвіз дружину з дітьми у містечко Звягель до своєї матері, а сам утік за кордон.

Ця тематика, як на мене, дуже актуальна сьогодні, коли багато чоловіків пішли захищати країну і на жінок лягла велика відповідальність – довелося перелаштовуватися психологічно, брати себе в руки, бути для дітей і мамою і татом, бути цією сильною жінкою, яка вірить у щасливе майбутнє і на своєму фронті будує нове життя. Українські жінки дуже сильні, навіть якщо інколи здається інакше. Тому цей проєкт – це ода кожній з них,

– каже акторка, що виконує роль Надії, Зоряна Марченко.

"Просто Надія": дивіться онлайн трейлер серіалу

Надія опиняється у провінційному Звягелі під строгим контролем свекрухи Раїси Петрівни. Одного дня терпіння жінки вичерпується через постійні втручання свекрухи у її життя. Надія бере своїх дітей і вирушає в нікуди.

У ролях: Зоряна Марченко, Артемій Єгоров, Костянтин Корецький, Ірина Авдеєнко, Олег Власов, Катерина Вишнева, Ірина Дорошенко, Андрій Пономаренко, Сергій Кисіль, Вероніка Мішаєва, Даниїл Сушко, Юлія Буйновська, Дар’я Грачова, Михайло Пулянський, Поліна Гайова.

Серіал "Просто Надія": реакція мережі

Нова мелодрама вже встигла завоювати любов глядачів. Українці тепло відгукуються про нову українську стрічку. Ось, що вони пишуть:

"Дякую за фільм! Актори виконують ролі дуже реалістично. Ця Раїса Петрівна така мерзотна, що мені хочеться заступитися за її невістку. Це ж треба так талановито грати!"

"Тільки почала дивитись. Тішуся рідною мовою, улюбленими акторами! Думаю, чому свекрухи так ненавидять своїх невісток?"

"Серіал чудовий, життєвий. Ніби про кожного із нас. Коли раніше було все, а не залишилось нічого"

"Трохи банальний сюжет, але затягує"

"Цікавий серіал, дивлюся кожного дня. Сюжет трішки передбачуваний, бо зрозуміло з ким буде Надія, але спостерігати за розвитком подій – дуже класно"

Дивіться мелодраму "Просто Надія" з понеділка по четвер о 20:00 на СТБ. Серіал також доступний на Ютуб. Тому переглядайте стрічку та діліться своїми відгуками у соцмережах.