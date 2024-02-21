З неймовірними акторами: вийшов новий український серіал, який тримає в напрузі до останнього

В Україні з'являється дедалі більше нових серіалів, які змушують відкласти усі справи на потім і насолоджуватись цікавою історію, яка тримає в напрузі до останнього. Один із найсвіжіших – "Ціна втечі", який вже можуть дивитись українські глядачі.

Дізнайтесь в матеріалі Кіно 24, про що новий український серіал, хто зіграв головні ролі та як реагують глядачі на стрічку.

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"Ціна втечі": про що новий український серіал

У серіалі розкривається історія сироти Марти, яка найбільше мріє про щастя, затишок, створення своєї справжньої родини й, головне, кохання. З самого дитинства Марта живе у сім'ї прийомних батьків і не має жодної інформації про свою біологічну родину. Її єдиною опорою і надією є вчителька, яку Марта вважає своїм ангелом-охоронцем.

Коли прийомні батьки вирішують вмовити Марту на шлюб із некоханим чоловіком, вона рішуче вирішує втекти. Цей сміливий крок відкриває для дівчини можливість почати нове життя. Проте вона ще не усвідомлює, що цей шлях буде наповнений випробуваннями.

"Ціна втечі": дивіться онлайн трейлер серіалу

Українці вже мають змогу дивитись нову історію та спостерігати за неочікуваними поворотами подій, яких ніхто не очікує. Ось, як відгукуються на серіал глядачі:

"Як гарно, що фільм українською мовою, яка ж наша мова співуча."

"Класний серіал, довго чекала його!"

"Фантазії 0. Все аналогічно сценарію "З вовками жити" тільки тут інші актори."

"Так, сценарій трохи списано, але ж актори чудові підібрано: Артем Позняк, Валерія Ходос, Віталік Салій та і всі інші. Клас!!! Дякуємо!"

"Тут пишуть, що, хто бачив "З вовками жити", тому буде нецікаво дивитись. Я бачила, тепер дивлюсь цей серіал і мені подобається. Окремий респект за Віталія Салія!"

Хто зіграв ролі у серіалі "Ціна втечі"

У новому серіалі "1+1 Україна" глядачі матимуть змогу насолодитися виступами багатьох молодих українських акторів, таких як Анна Іванова, Дар'я Пльондер, Анастасія Нестеренко.

Крім того, у виробництві також взяли участь відома зірка "Катерини" Валерій Ходос та Олександр Третьяченко, який відомий глядачам за своєю роллю батька Максима, голови ради директорів косметичної компанії у серіалі "Моя улюблена Страшко".