10 приголомшливих фактів про створення найновішого урбаністичного трилера "Дім за склом"

Всеукраїнська прем'єра нового українського трилера "Дім за склом" відбудеться вже 30 січня 2025 року. Ця урбаністична стрічка обіцяє стати справжнім кінематографічним відкриттям, яке не залишить байдужим жодного глядача.

Кінотворці поділились кількома унікальними фактами про процес створення фільму, що допомогли зробити його таким особливим. Від складних зйомок на екстремальних локаціях до використання інноваційних кінематографічних технік – кожен етап роботи над фільмом був сповнений викликів і творчих рішень.

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10 приголомшливих фактів про створення трилера "Дім за склом"

Локації у фільмі

Зйомки українського трилера проходили в локаціях, які додали фільму неповторної атмосфери. Одна із головних – руїна старої церкви в Циблях Київської області, де розташовувався таємничий будинок, що став ідеальним фоном для важливих сцен. Також знімали в яхт-клубі в селі Українка, Київської області, а деякі сцени фільмувались у розкішній квартирі на набережній Києва на Оболоні.



Цікаво, що творці фільму відмовились від зйомок у школі, де знімався фільм "Стоп-Земля", дізнавшись, що їхні колеги працювали там перед ними. Ще одна цікава деталь: університет, який зображено у фільмі, насправді знімали на механіко-математичному факультеті, хоча за сценарієм це мав бути Київський Політехнічний інститут.

Початково сценарій був про Львів

Із самого початку сценарій був написаний про Львів і його умовне передмістя.

Коли ми вже почали працювати над пошуком локацій, то я вмовив режисера-львів'янина та оператора-львів'янина Сашу Познякова зробити все-таки історію не такою львівською, такою повільною, а трошки дати їй динаміки, зробити трошки більш урбаністичною, київською,

– каже продюсер Ігор Савиченко.

Це фільм про ціну самоствердження

Основна сюжетна лінія фільму зосереджена на внутрішньому світі головної героїні – особистості, яка відмовляється жити за правилами суспільства і не прагне догоджати іншим. Однак, аби довести свою правоту, вона змушена приймати складні та ризиковані рішення.

Суспільство у фільмі, як і в реальному житті, показано через призму соціальних мереж, де найактивніші користувачі пропагують своє бачення того, як повинна жити людина. Ці персонажі стають яскравими символами впливу і тиску сучасного світу.

Детективна лінія у стрічці

Напружена детективна лінія не лише тримає в напрузі, але й поступово розкриває головного персонажа, змушуючи її переживати складні внутрішні зміни. Її шлях до самопізнання стає не тільки психологічно тяжким, а й поставленим на межу виживання. Стальний характер героїні не дає їй зупинитися, і вона вперто йде до своєї мети, попри труднощі.

"Дім за склом": дивіться онлайн трейлер фільму

Соціальна місія фільму

У фільмі показано три різні способи виховання дітей і те, як різні підходи батьків можуть впливати на їхнє майбутнє. Також детально розкрито, наскільки небезпечним є поширення наркотиків через месенджери, що значать загадкові написи на стінах будинків і як працює ця злочинна схема.

Художниця Марія Островська розробила унікальну мережу, яка стала гібридом всіх соцмереж

Для фільму художниця-постановниця Марія Островська створила унікальну мережу, що є гібридом усіх соціальних мереж. Через цю платформу героїня Вікторія спілкується з оточенням, публікує фотографії та пости, але з часом починає отримувати потік негативу і хейту.

Виклики на зйомках

Знімальна група розпочала роботу наприкінці зими 2021 року. Першою була сцена в Циблях, яку було важко знімати через логістичні труднощі. Локація знаходилась на острові, до якого довелося добиратись на всюдиходах, пливучи по льоду. Проблеми виникли, коли Каховська ГЕС понизила рівень води, через що між льодом і водою утворився повітряний прошарок. Це зробило лід крихким, і всюдиходи почали провалюватися.

Драматичний початок і драматичний кінець

Фінальні зйомки відбулись на початку 2022 року, перед самим вторгненням. Оскільки фільм знімали на плівку, процес відправки матеріалів став цілою епопеєю. Плівка була відправлена з України в останній можливий день – 22 лютого, і подорожувала через кілька країн, поки не потрапила в Бухарест, де і була проявлена. Зйомки в цілому тривали майже рік. Як зазначають творці стрічки "Драматичний початок і драматичний кінець".

Музичний супровід

Композитор Микита Моісеєв створив перший варіант музики ще до початку зйомок, просто прочитавши сценарій. Цікаво, що більшість цієї музики добре вписалась у фінальний монтаж. На останньому етапі Микита лише доповнив музичний супровід, зробивши його багатшим і точнішим. Крім того, він запропонував кілька нестандартних рішень для деяких сцен, що в підсумку надали фільму унікального звучання і характеру.

Дивні збіги на зйомках фільму

Під час знімання було багато несподіваних і дивних збігів, особливо в руїнах старої церкви в Циблях. Здавалося, що ці руїни якось допомагали в процесі. Одним із найбільш дивовижних моментів була зйомка сцени на Дніпрі, коли четверо батьків, що шукають своїх дітей, опинилися в одному човні. Несподівано на Дніпрі спустився густий туман, який стояв до тих пір, поки команда не відзняла всю сцену. Це додало кадру особливої символічності.

Наступна сцена повинна була проходити в самих руїнах, і для її фільмування потрібно було сонце, щоб кадри поєднувались з попереднім матеріалом. На велике здивування команди, коли вони переїхали до руїн, туман раптово зник, і з'явилось сонце.